Вадим Мурый сменил пост в администрации Олонецкого района Карелии

Олонецкие депутаты избрали Вадима Мурого главой района.

Накануне, 2 ноября, депутаты избрали главу Олонецкого национального муниципального района. Им стал бывший глава администрации района Вадим Мурый. Таким образом, в Олонецком районе впервые была применена статья 3 Закона РК «О порядке формирования представительных органов муниципальных районов и избрания глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике Карелия» в редакции законодательной инициативы местного Совета. Об этом сообщили в официальном паблике администрации района.

Ранее глава района осуществлял полномочия председателя Совета на неосвобожденной основе. Принятие нового закона дало возможность органам местного самоуправления самостоятельно определять в уставах, кем будет глава района - председателем Совета или главой администрации. В 2020 году олонецкие депутаты определили, что высшее должностное лицо района будет избираться из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса и возглавлять местную администрацию.

Срок полномочий избранного главы вновь составит 5 лет.

Напомним, депутаты Совета Олонецкого района назначили на должность главы районной администрации Вадима Мурого в апреле 2020 года после скоропостижной смерти Сергея Прокопьева.