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Вакцинация от COVID-19 на дому организована в городе горняков в Карелии

Новости. Общество
10:29, 17 Июня 2021
фото: © РИА Новости / Владимир Песня

В Костомукше действует выездная прививочная кампания, охватывающая пожилых и маломобильных граждан.

В Костомукше организована выездная прививочная кампания: специалистов для пожилых и маломобильных граждан можно вызвать на дом для вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Об этом информирует газета «Новости Костомукши».

Сообщается, что сотрудники Межрайонной больницы № 1 выезжают по предварительно сформированным спискам из поступивших заявок, а также сами обзванивают лиц старше 60 лет.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал о масштабе кампании по вакцинации населения в республике.

 

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