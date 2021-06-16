Вакцинация от COVID-19 на дому организована в городе горняков в Карелии

В Костомукше действует выездная прививочная кампания, охватывающая пожилых и маломобильных граждан.

В Костомукше организована выездная прививочная кампания: специалистов для пожилых и маломобильных граждан можно вызвать на дом для вакцинации против коронавирусной инфекции препаратом ГамКовидВак (Спутник V). Об этом информирует газета «Новости Костомукши».

Сообщается, что сотрудники Межрайонной больницы № 1 выезжают по предварительно сформированным спискам из поступивших заявок, а также сами обзванивают лиц старше 60 лет.

Ранее глава Минздрава Карелии рассказал о масштабе кампании по вакцинации населения в республике.