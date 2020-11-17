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Вакцинация от коронавируса препаратом центра "Вектор" будет бесплатной

Новости. Общество
20:40, 17 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Вакцина против коронавируса, произведенная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", будет бесплатной для всех россиян.

Об этом сообщил гендиректор центра Ринат Максютов во вторник, передает ТАСС.

"Вся вакцина, которая производится в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, будет бесплатна для граждан РФ, и ни о какой коммерческой продаже данной вакцины не может быть и речи. То есть вся вакцина, которая будет производится, она будет бесплатна для населения РФ", - сказал он на виртуальном симпозиуме "Пандемия COVID-19: вызов современной науке".

Максютов отметил, что об экспорте вакцины можно будет говорить только тогда, когда будет запущено масштабное производство с достаточным количеством доз не только для населения России, но и других стран.

"Касательно выбора вакцины для населения, у всех граждан Российской Федерации будет возможность выбора вакцины, которой они смогут привиться и обеспечить тем самым защиту против COVID-19", - подчеркнул Максютов. 

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