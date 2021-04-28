Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.

На Валаамской молочной ферме есть огород и сад, птичник, сыроварня, большая трапезная для братии, работников и гостей. Волонтёрам предоставляется трёхразовое питание, проживание в благоустроенном общежитии, проезд на монастырском корабле до Валаама и обратно, сообщается в паблике "Волонтером на остров Валаам".

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.

У каждого волонтёра будет возможность побывать на экскурсиях и богослужениях в скитах монастыря.

Ферма располагается в одном из самых живописных мест архипелага на берегу внутреннего пролива, в окружении лесных озёр и уединённых скитов.

Более подробно о требованиях к волонтерам можно прочитать здесь.