Валаамский монастырь ищет волонтеров на молочную ферму

Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.
На Валаамской молочной ферме есть огород и сад, птичник, сыроварня, большая трапезная для братии, работников и гостей. Волонтёрам предоставляется трёхразовое питание, проживание в благоустроенном общежитии, проезд на монастырском корабле до Валаама и обратно, сообщается в паблике "Волонтером на остров Валаам".
Волонтеров будут привлекать к чистке, нарезке и упаковке сыра и других молочных продуктов, а также в качестве помощников в огороде и на клумбах фермы, в трапезной.
У каждого волонтёра будет возможность побывать на экскурсиях и богослужениях в скитах монастыря.
Ферма располагается в одном из самых живописных мест архипелага на берегу внутреннего пролива, в окружении лесных озёр и уединённых скитов.
Более подробно о требованиях к волонтерам можно прочитать здесь.
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