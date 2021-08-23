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Валентина Пивненко: «Буду встречаться с руководителем РЖД, чтобы решать проблемы транспортного сообщения с районами Карелии»

Новости. Политика
11:55, 25 Августа 2021

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Проблемы транспортной доступности в отдаленных районах Карелии депутат Госдумы Валентина Пивненко обсудила на встрече с муниципальными депутатами, советом ветеранов и жителями с. Реболы Муезерского района.

Это один из самых больных вопросов для населения. Сегодня населенные пункты вдоль железной дороги — п. Муезерский, Волома, Пененга и Суккозеро страдают от того, что поезд Петрозаводск-Костомукша ходит только два раза в неделю.

Валентина Пивненко рассказала, что есть федеральная программа развития общественного транспорта, которая касается не только городов, но и районов.

«Я полагаю, с помощью федерального центра удастся продолжить работу, которая в Карели уже идет. Но по отдаленным районам с большими территориями, могу сказать — извините, пока „конь не валялся“. Мы вместе с вами будем вносить предложения, чтобы Муезерский район, Медвежьегорский, Пудожский были в зоне особого внимания, ведь здесь есть проблемы и с железнодорожным сообщением», — отметила Валентина Пивненко.

Пока что переговоры, которые были с железнодорожниками, никакого результата не дали, сообщила депутат Госдумы, хоть и очевидно, что двух ЖД рейсов Петрозаводск-Костомукша в неделю недостаточно.

«Но я точно говорю, что буду встречаться и с руководителем петрозаводского отделения железной дороги, и если не получится, то буду выходить на РЖД. Потому что в рамках программы развития Карелии все-таки руководство железных дорог в России нам помогало», — сообщила Пивненко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Серж
2021-08-25 14:34:05
Ну сколько можно , редация , пиарить бабушку ? Надоело читать одно и тоже.
nae
2021-08-25 14:29:55
Обещаю обещать.
Кир-нутый 2
2021-08-25 14:23:36
Молодец! Ещё сама ходит, хоть и привозят во все пункты для обещаний очередных...все же на своих двоих в её возрасте! Это тоже надо понимать!?! Уважаю!
User
2021-08-25 13:27:13
И продолжает ПВН
Для кого? Для чего?
Чтоб не осталось в сентябре
Никого! Никого!
Пусть не решит она проблем
Ни одной из проблем.
Зато в Госдуму попадет
И затихнет затем.
Вася
2021-08-25 12:45:25
Петербуржец требует от «Первого канала» 10-миллионную компенсацию за вред психике, нанесенный негативными новостями
Вася
2021-08-25 12:31:21
Должен быть асимметричный ответ
Вася
2021-08-25 12:28:52
Хорошо жить не запретишь...
Саныч
2021-08-25 12:23:42
А еще в Карелии поплохело с погодой. Надо срочно обратиться куда надо, пообещать кому следует.
Саныч
2021-08-25 12:22:52
В Пудожском районе тяжело с ЖД сообщением. Даже ЖД путей нет. Срочно проложить рельсы. А вокзал потом губер построит.
Вася
2021-08-25 12:18:03
Над ней будут смеяться, а она получать деньги дальше.
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