Валентина Пивненко: «Буду встречаться с руководителем РЖД, чтобы решать проблемы транспортного сообщения с районами Карелии»

Проблемы транспортной доступности в отдаленных районах Карелии депутат Госдумы Валентина Пивненко обсудила на встрече с муниципальными депутатами, советом ветеранов и жителями с. Реболы Муезерского района.

Это один из самых больных вопросов для населения. Сегодня населенные пункты вдоль железной дороги — п. Муезерский, Волома, Пененга и Суккозеро страдают от того, что поезд Петрозаводск-Костомукша ходит только два раза в неделю.

Валентина Пивненко рассказала, что есть федеральная программа развития общественного транспорта, которая касается не только городов, но и районов.

«Я полагаю, с помощью федерального центра удастся продолжить работу, которая в Карели уже идет. Но по отдаленным районам с большими территориями, могу сказать — извините, пока „конь не валялся“. Мы вместе с вами будем вносить предложения, чтобы Муезерский район, Медвежьегорский, Пудожский были в зоне особого внимания, ведь здесь есть проблемы и с железнодорожным сообщением», — отметила Валентина Пивненко.

Пока что переговоры, которые были с железнодорожниками, никакого результата не дали, сообщила депутат Госдумы, хоть и очевидно, что двух ЖД рейсов Петрозаводск-Костомукша в неделю недостаточно.

«Но я точно говорю, что буду встречаться и с руководителем петрозаводского отделения железной дороги, и если не получится, то буду выходить на РЖД. Потому что в рамках программы развития Карелии все-таки руководство железных дорог в России нам помогало», — сообщила Пивненко.