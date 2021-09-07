Валентина Пивненко: «Детский лагерь „Старт“ необходимо передать в федеральную собственность»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко совместно с заместителем премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисой Подсадник приняли участие в рабочем совещании, которое прошло на территории лагеря.

Детский лагерь «Старт» расположен в Кончезеро на берегу озера Пертозеро. База лагеря — пять корпусов, столовая, клуб, пляж, спортивные игровые площадки. До 2019 года здесь в летний период отдыхали более 400 детей со всей Карелии. Уже два года лагерь не принимает школьников. По требованиям пожарной безопасности работа учреждения остановлена.

«Лагерю в таком живописном и красивом месте необходимо дать новую жизнь. И это возможно при его передаче в федеральную собственность. На территории Кондопожского района находится Государственное училище олимпийского резерва. Директор учебного заведения направил заявку в госкомиссию о передаче лагеря училищу. Сейчас при формировании трехлетнего федерального бюджета необходимо инициировать работу в этом направлении, учесть необходимое финансирование. Тогда в этом лагере произойдут огромные перемены», - считает Валентина Пивненко.

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по социальным вопросам Ларисы Подсадник, и республиканские, и городские власти («Старт» находится в оперативном управлении у МУ «СШОР № 2» Петрозаводска) заинтересованы в сохранении лагеря именно, как объекта для детского оздоровительного отдыха. После смены собственника на территории появятся новые, современные здания, будут созданы все условия для занятий детей спортом. В планах сделать работу лагеря круглогодичным.