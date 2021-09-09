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Валентина Пивненко: «Финансирование на строительство посадочной площадки в Костомукше будет получено из федерального бюджета»

Новости. Общество
09:00, 13 Сентября 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко в рамках двухдневной поездки в Костомукшу встретилась с руководством предприятия «Карельский окатыш» во главе с генеральным директором компании Максимом Воробьевым.

На встрече обсудили проблемы города горняков, а также инструменты для развития арктической территории.

«В рамках Стратегии развития Арктической зоны, у Костомукши также, как и других 5 — ти арктических районов Карелии, появились новые возможности в развитии инфраструктуры, медицинского обслуживания, образования, культуры, спорта, других важных для людей сфер, в том числе и социальной. Сейчас идёт работа над программой развития малой авиации Карелии. Финансирование на строительство посадочной площадки в Костомукше будет получено из федерального бюджета», — выразила уверенность депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Генеральный директор предприятия и депутат Заксобрания Максим Воробьев обсудил с Валентиной Пивненко конкретные проекты, реализация которых требует федерального внимания. Это и замена лифтов в девятиэтажных домах, и строительство жилья, и возведение биатлонного комплекса и, в целом, спортивного кластера, и многие другие.

«Совместная работа с депутатом Госдумы Валентиной Пивненко позволяет решить огромное количество вопросов важных для Костомукши и  «Карельского окатыша», — отметил Максим Воробьев.

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