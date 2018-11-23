Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
14:43, 23 Ноября 2018
фото: rk.karelia.ru

Валентина Пивненко назвала причины провала ФЦП развития Карелии

Загрузка...

По мнению депутата Госдумы, проблемы с реализацией Федеральной целевой программы в Карелии возникли из-за низкого уровня профессионализма чиновников.

"Конечно, всех, в том числе, и меня, шокировало то, что исполнение программы  развития Карелии в 2018 году – 5,4% за первое полугодие. Это – непридуманные цифры. Это реальная справка Министерства финансов Российской Федерации.

Исполнителем программы является правительство республики Карелия, оно отвечает за организацию всей работы, поэтому, конечно, большинство претензий мы адресуем республиканским чиновникам, - сказала Валентина Пивненко в интервью корреспонденту "Столицы на Онего". - Понимаете, для того, чтобы получить и освоить значительные средства, нужна качественная предподготовка. Не просто написать: мы это хотим. Запрашивать деньги нужно под готовую проектно-сметную документацию на каждый конкретный объект. Нужно проводить государственную экспертизу и до проведения конкурсов примерно знать, на какую компанию можно рассчитывать, что она выполнит эти работы. К сожалению, за все годы существования нашей программы такой предподготовки сделано не было. Поэтому сейчас даже на небольших объектах возникают проблемы.

Если говорить о строительстве, то должны постоянно проводиться государственные экспертизы в процессе выполнения работы, технадзоры и т.д. А все эти службы, по сути, разрушены в Карелии. В республике практически не осталось людей, которые способны профессионально выполнять эту работу.  

И еще одна, может, быть главная причина -  низкий уровень профессионализма чиновников в органах государственной и муниципальной власти. Как говорится, сверху донизу.

Больше всего возмущает, что на каждом объекте составляется протокол, в котором записывается, кто и что должен сделать, и в какие сроки. И практически каждый протокол потом нарушается. Чиновники делают большие глаза. И… ничего не происходит".

Подробнее – читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ни фига себе
2018-11-23 14:48:16
........ " Столица на Онего" прямо рупором " Единой России " стала Как не сюжет так всё о них . Однако , как всё в этой жизни меняется .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.11.2018, 19:46
Парфенчиков отменил все встречи в Москве и выехал в Карелию на встречу с Анной Власовой из Суоеки
19.11.2018, 12:28
Правительство России  исполнило решение Европейского суда по делу Алиханова
16.11.2018, 17:04
Почему полицейские вовремя не задержали петрозаводского "маньяка"
20.11.2018, 14:57
Глава Карелии попал в информационный скандал после переписки в "ВКонтакте"
20.11.2018, 20:20
"Прямой эфир" Малахова хотят закрыть
17.11.2018, 10:49
В Петрозаводске сбили молодую девушку

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
"Соберем аналитику и будем выходить на переговоры" 2
Депутат Госдумы Валентина Пивненко еще поборется за пенсионные права жителей Карелии.
"С таким бюджетом "майские" указы президента выполнены не будут" 1
22.11.2018 10:09
Галина Ширшина: "Мне нужна позиция главы" 2
21.11.2018 15:17
Парфенчиков в топе 20
21.11.2018 11:40
"Уполномоченный может делать обращения" 2
20.11.2018 16:27
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 13:09
Личное мнение
Скинемся за безответственность власти 1
Почему у российского государства находятся средства на восстановление Ливии и не хватает денег на окна в карельских школах?
"Карельский пленник", браво!"
22.11.2018 11:19
Безопасность в подарок
22.11.2018 10:53
"Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет" 10
21.11.2018 22:10
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
Новое
Сегодня 15:04
все фото и видео

Опрос

Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»