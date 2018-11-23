Валентина Пивненко назвала причины провала ФЦП развития Карелии

По мнению депутата Госдумы, проблемы с реализацией Федеральной целевой программы в Карелии возникли из-за низкого уровня профессионализма чиновников.

"Конечно, всех, в том числе, и меня, шокировало то, что исполнение программы развития Карелии в 2018 году – 5,4% за первое полугодие. Это – непридуманные цифры. Это реальная справка Министерства финансов Российской Федерации.

Исполнителем программы является правительство республики Карелия, оно отвечает за организацию всей работы, поэтому, конечно, большинство претензий мы адресуем республиканским чиновникам, - сказала Валентина Пивненко в интервью корреспонденту "Столицы на Онего". - Понимаете, для того, чтобы получить и освоить значительные средства, нужна качественная предподготовка. Не просто написать: мы это хотим. Запрашивать деньги нужно под готовую проектно-сметную документацию на каждый конкретный объект. Нужно проводить государственную экспертизу и до проведения конкурсов примерно знать, на какую компанию можно рассчитывать, что она выполнит эти работы. К сожалению, за все годы существования нашей программы такой предподготовки сделано не было. Поэтому сейчас даже на небольших объектах возникают проблемы.

Если говорить о строительстве, то должны постоянно проводиться государственные экспертизы в процессе выполнения работы, технадзоры и т.д. А все эти службы, по сути, разрушены в Карелии. В республике практически не осталось людей, которые способны профессионально выполнять эту работу.

И еще одна, может, быть главная причина - низкий уровень профессионализма чиновников в органах государственной и муниципальной власти. Как говорится, сверху донизу.

Больше всего возмущает, что на каждом объекте составляется протокол, в котором записывается, кто и что должен сделать, и в какие сроки. И практически каждый протокол потом нарушается. Чиновники делают большие глаза. И… ничего не происходит".

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