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Валентина Пивненко: «Перед Днем знаний пудожских первоклассников обследуют петрозаводские врачи»

Новости. Общество
17:37, 09 Августа 2021

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В течение двух дней глава республики Артур Парфенчиков и депутат ГосДумы Валентина Пивненко находятся с рабочей поездкой в Пудожском районе.

Они побывали на Площади воинской славы, которая реконструируется в рамках программы «Народный бюджет», посетили Пудожскую школу искусств и Историко-краеведческий музей.

Глава Карелии и депутат ГосДумы оценили качество продукции местного хлебозавода.

На встрече с местными жителями был поднят вопрос о профилактическом осмотре будущих первоклассников перед школой. В Пудоже не хватает узких специалистов, полноценную медкомиссию детям можно пройти только в Петрозаводске.

«В республиканской больнице существует практика централизованных выездов врачей-специалистов в районы. Сейчас такой выезд проходит в Прионежском районе. Поскольку у вас такая проблема, мы совместно с главой Карелии Артуром Олеговичем Парфенчиковым обсудим с руководством Республиканской больницы и с Минздравом организацию выезда медицинских специалистов в Пудожский район. Это необходимое мероприятие на территории пройдет», отметила Валентина Пивненко.

В программе рабочей поездки посещение Пудожской районной больницы, ФАПа в деревне Куганаволок, посёлка Пяльма.

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Комментарии

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Изя
2021-08-09 17:51:49
Опять ? Отчего же перед выборами пенсионеров в политике так много , не понимаю нафиг они нужны :)
Гость
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