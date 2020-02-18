Валентина Пивненко поддержала инициативу Боднарчука о Знамени Победы

В Карелии продолжается обсуждение инициативы председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, который предложил закрепить в Конституции России статус Знамени Победы как еще одного государственного символа.

Напомним, инициатива была документально оформлена и адресована в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию от имени Петрозаводского городского совета.



Как нам стало известно, инициативу Геннадия Боднарчука активно поддержала депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.

Вот что Валентина Николаевна сказала нашему корреспонденту:



– Я высоко оцениваю эту инициативу. Перед ее внесением мы обсуждали ее и с Ириной Юрьевной Мирошник, и с Геннадием Павловичем Боднарчуком. Это предложение, я считаю, очень своевременно, очень востребовано – с тем, чтобы действительно как-то отразить и закрепить в Основном законе России значение Победы Советского Союза и советского народа в Великой Отечественной войне и его роль в разгроме фашизма в Европе.

Я посоветовала авторам инициативы не сомневаться, оформить это предложение документально, а на себя взяла обязательство донести ее официально до сопредседателей рабочей группы Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.



Конечно, я не могу гарантировать результат. Но я надеюсь, что наша инициатива будет воспринята правильно и найдет отражение в итоговом документе рабочей группы. Инициатива правильная и яркая, и для меня будет удивительно, если ее не заметят.



Сегодня в Государственной Думе я официально отправила сопредседателям рабочей группы обращение с просьбой внимательно рассмотреть инициативу Петрозаводска – города Воинской Славы.