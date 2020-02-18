890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Суд отправил в колонию мужчину, пригрозившего расстрелять офис Петрозаводска из гранатомета 6
18.02.2020 12:57
Стены "генеральского" дома в Петрозаводске начали ломать (ФОТО) 4
18.02.2020 15:39
Автобус из Финляндии привезет в Петрозаводск "пассажира с признаками заболевания коронавирусом"
18.02.2020 12:06
"Мы должны с ними бороться" 31
18.02.2020 16:00
Опубликовано расписание полетов из Петрозаводска в Финляндию
18.02.2020 11:40

Валентина Пивненко поддержала инициативу Боднарчука о Знамени Победы

Новости. Политика
09:05, 19 Февраля 2020
фото: duma.gov.ru
Загрузка...

В Карелии продолжается обсуждение инициативы председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, который предложил закрепить в Конституции России статус Знамени Победы как еще одного государственного символа.

Напомним, инициатива была документально оформлена и адресована в рабочую группу по внесению изменений в Конституцию от имени Петрозаводского городского совета.

Как нам стало известно, инициативу Геннадия Боднарчука активно поддержала депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко.

Вот что Валентина Николаевна сказала нашему корреспонденту:

– Я высоко оцениваю эту инициативу. Перед ее внесением мы обсуждали ее и с Ириной Юрьевной Мирошник, и с Геннадием Павловичем Боднарчуком. Это предложение, я считаю, очень своевременно, очень востребовано – с тем, чтобы действительно как-то отразить и закрепить в Основном законе России значение Победы Советского Союза и советского народа в Великой Отечественной войне и его роль в разгроме фашизма в Европе.

Я посоветовала авторам инициативы не сомневаться, оформить это предложение документально, а на себя взяла обязательство донести ее официально до сопредседателей рабочей группы Павла Крашенинникова и Андрея Клишаса.

Конечно, я не могу гарантировать результат. Но я надеюсь, что наша инициатива будет воспринята правильно и найдет отражение в итоговом документе рабочей группы. Инициатива правильная и яркая, и для меня будет удивительно, если ее не заметят.

Сегодня в Государственной Думе я официально отправила сопредседателям рабочей группы обращение с просьбой внимательно рассмотреть инициативу Петрозаводска – города Воинской Славы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

18.02.2020 16:00
Обществоведение
"Мы должны с ними бороться" 31
Депутат Петросовета предложил выпустить "зубров пиара" против вечно недовольных граждан.
Как захватили лесное озеро в Карелии 10
17.02.2020 17:15
Каменные головы 5
17.02.2020 15:07
Пропавшую взятку придется вернуть 4
17.02.2020 13:26
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 8
14.02.2020 17:15
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

Февраль в Петрозаводске 2020
Сегодня 06:35
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»