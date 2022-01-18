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В Заксобрании Карелии вернулись к поправкам в Конституцию

Новости. Политика
12:28, 19 Января 2022
фото: ©Законодательное собрание Карелии

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Профильный комитет республиканского парламента поддержал новые изменения Основного закона региона.

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Законодательного собрания Карелии вернулся 19 января к обсуждению поправок в Основной закон республики, которые депутаты не смогли утвердить на последней в 2021 году сессии карельского парламента. Напомним, эти поправки, касающиеся государственного устройства, местного самоуправления, социальных гарантий, образования и молодежной политики, были приняты ранее в первом чтении, но для их окончательного утверждения на заседании 23 декабря депутатам не хватило голосов.

Профильный комитет карельского парламента вновь высказался в поддержку изменений республиканской Конституции, в том числе и двух новых поправок, которые поступили на рассмотрение депутатского корпуса в 2022 году и даже еще не были официально опубликованы.

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