Валентина Пивненко: Россиян освободят от части налогов, а регионы смогут тратить больше денег на «социалку»

Депутат Госдумы и председатель Общественного штаба помощи жителям Донбасса рассказала о мерах поддержки граждан и бизнеса

В условиях западных санкций государство реагирует на новые экономические вызовы и готовит актуальные меры поддержки граждан и экономики.

Как рассказала депутат Госдумы и председатель Общественного штаба помощи жителям Донбасса Валентина Пивненко, «Единая Россия» вместе с правительством РФ и Советом Федерации оперативно предлагают новые решения, касающиеся как уязвимых слоев населения, так бизнеса, пострадавшего от экономических ограничений.

Так, первый «антикризисный» пакет был принят практически сразу после того, как западные страны начала вводить санкции в отношении России. В нем предусмотрены комплекс льгот для IT-компаний, налоговые и кредитные каникулы, защита вкладов от обесценивания.

Отдельно Валентина Пивненко остановилась на вопросе контроля над ценами. Федеральной антимонопольной службе дано поручение реагировать на необоснованное завышение цен.

«По предложению нашей партии, готовится перечень социально значимых товаров, на которые должны быть установлены предельные отпускные цены. Хватит уповать на невидимую руку рынка: госрегулирование цен на ряд товаров — это практика, принятая и в других странах. Мы должны защитить людей от необоснованного роста цен и от спекуляции», — сказала Валентина Пивненко.

Сейчас идет работа над вторым пакетом. Предполагается, что будут сделаны изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы, прорабатываются меры поддержки строительной и транспортной отраслей.

Чтобы в стране не остановились стройки, сокращаются сроки рассмотрения документов и упрощается регистрация прав на построенные объекты. Будут введены льготы на аренду земельных участков.



Поправки в Налоговый кодекс, одобренные Госдумой в первом чтении, предусматривают среди прочих мер освобождение граждан от уплаты подоходного налога на проценты, полученные за 2021–2022 годы по вкладам в банках.

Приняты поправки, касающиеся региональных бюджетов. Коммерческие кредиты регионы замещали на бюджетные и раньше, что позволяло субъектам Федерации существенно экономить. Теперь регионы смогут оперативно направлять сэкономленные на реструктуризации бюджетных кредитов деньги на региональные проекты. До 1 января 2023 года также снято ограничение в 3% на размер резервных фондов для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.



«Это дает регионам в условиях, когда ситуация меняется очень быстро, значительно больше самостоятельности, возможностей принимать оперативные решения, чтобы направлять средства на актуальные нужды, качественное выполнение социальных обязательств», — пояснила Валентина Пивненко.

Информировать граждан о мерах государственной поддержки и предоставлять достоверные сведения о происходящих событиях — одна из задач Общественного штаба помощи жителям Донбасса, который возглавила Валентина Пивненко.

«Сейчас нам как никогда надо быть вместе, совместно объяснять гражданам и особенно молодежи, что цель действий России — закончить восьмилетнюю войну на Донбассе, обеспечить мир, защитить право русских людей на свой язык, свою культуру, свои национальные ценности, защитить нашу общую историю», — говорит Валентина Пивненко.

Она призвала всех присоединиться к работе Общественного штаба помощи жителям Донбасса.