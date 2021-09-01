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Валентина Пивненко: «Вопрос повышения зарплаты в здравоохранении признан приоритетным»

Новости. Политика
16:15, 02 Сентября 2021

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Одну из самых острых тем - оплаты труда медицинских сотрудников обсуждали на пленуме профсоюзов здравоохранения Карелии.

На встрече присутствовала депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Проблема системы оплаты труда очень серьезная. Уровень заработной платы у медицинских сотрудников сегодня не достаточный. Но помимо повышения зарплаты должна быть еще установлена та система оплаты труда, которая была бы ясной, четкой и понятной — как это было ранее всегда. Если ты занимаешь определенную должность, ты должен получать определенную зарплату, чтобы она позволяла не выживать, а давала возможность „стандартно“ жить. Не впахивая при этом на 2 ставки», — отметила Пивненко.

Депутат Госдумы также сообщила, что этот вопрос был поднят на межфракционной группе «Солидарность»: — Мы единогласно требовали у правительства, чтобы система оплаты труда в бюджетной сфере в целом и отдельно — в здравоохранении, была изменена. Сразу по России сделать это побоялись. Но в 7 регионах начался пилотный проект по изменению системы оплаты труда. Карелия в него пока не попала.

Валентина Пивненко добавила, что прежде, чем с проектом согласиться, депутаты будут работать с регионами и отраслевыми профсоюзами, чтобы на местах посмотрели и определили свое согласие или несогласие с новой системой оплаты. Это нужно для того, чтобы не наделать ошибок.

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Комментарии

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Вася
2021-09-02 17:09:40
все очень-очень грустно
sergo
2021-09-02 17:07:50
Я понял почему Пивненку от выборов до выборов не видно и не слышно.
Она за месяц до очередных выборов нак наездится, натреплется, что потом приходится пять лет отдыхать от этой тяжелой работы.
Вася
2021-09-02 16:47:08
"Эм, ну да, как бы природные ресурсы принадлежат народу, но вы спрашиваете, где деньги, я отвечу. Денег нет, поэтому мы вкладываемся по максимуму в олигархов, которые нас как раз и спонсируют. Деньги с природных ресурсов находятся в реализации у олигархов, бизнесменов. Простым людям эти деньги не нужны."
Off
2021-09-02 16:46:26
Когда слушаешь бабу Валю..то кровь льется из ушей.
Вася
2021-09-02 16:41:10
Конечно, 12.792 руб. - это крайне мало. Меньше даже, чем на Украине и в Гондурасе.
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