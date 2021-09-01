Валентина Пивненко: «Вопрос повышения зарплаты в здравоохранении признан приоритетным»

Одну из самых острых тем - оплаты труда медицинских сотрудников обсуждали на пленуме профсоюзов здравоохранения Карелии.

На встрече присутствовала депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Проблема системы оплаты труда очень серьезная. Уровень заработной платы у медицинских сотрудников сегодня не достаточный. Но помимо повышения зарплаты должна быть еще установлена та система оплаты труда, которая была бы ясной, четкой и понятной — как это было ранее всегда. Если ты занимаешь определенную должность, ты должен получать определенную зарплату, чтобы она позволяла не выживать, а давала возможность „стандартно“ жить. Не впахивая при этом на 2 ставки», — отметила Пивненко.

Депутат Госдумы также сообщила, что этот вопрос был поднят на межфракционной группе «Солидарность»: — Мы единогласно требовали у правительства, чтобы система оплаты труда в бюджетной сфере в целом и отдельно — в здравоохранении, была изменена. Сразу по России сделать это побоялись. Но в 7 регионах начался пилотный проект по изменению системы оплаты труда. Карелия в него пока не попала.

Валентина Пивненко добавила, что прежде, чем с проектом согласиться, депутаты будут работать с регионами и отраслевыми профсоюзами, чтобы на местах посмотрели и определили свое согласие или несогласие с новой системой оплаты. Это нужно для того, чтобы не наделать ошибок.