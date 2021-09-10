В рамках рабочей поездки в Кондопожский район Валентина Пивненко побывала на профориентационной встрече школьников со студентами местного подразделения Лесотехнического техникума.

Одна из студенток 4 курса — Анастасия Малкова — профессионально занимается валкой леса, участвует в соревнованиях наравне с мужчинами.

Структурное подразделение Кондопоги обучает 350 студентов-очников, есть несколько групп заочного отделения. Одна из специальностей — технология комплексной переработки древесины. Целевое направление — для работы на Кондопожском ЦБК.

Еще одно предприятие, которое сегодня нуждается в профессиональных кадрах — «Кондопожский лесопильно-экспортный завод «Астар». Учредитель компании Виктор Трапезников рассказал депутату Госдумы, что до конца сентября планируется открыть новый цех ленточного пиления, он увеличит мощности предприятия. Проходят пуско-наладочные работы. Создаются дополнительные рабочие места. Предприятие — резидент ТОСЭР. Рассказал о проблемах, которые малый и средний бизнес может решить с помощью изменений федерального законодательства.

«То, что организована такая профориентационная работа Кондопожским районом вместе с лесотехническим техникумом — это показатель возрождения престижа рабочих специальностей. Ребята увлечены тем, чем они занимаются. Такие встречи очень полезны для выбора будущей профессии. Сегодня существует кадровый голод — катастрофически не хватает профессионалов на предприятиях. И в лесной отрасли тоже. И эту проблему тоже нужно решать на высшем уровне — включать в федеральные программы поддержку, профориентацию и привлечение выпускников школ для получения образования. Мы насытились юристами и экономистами. Нужны профессионалы на подобные предприятия. За такой молодежью — настоящая Россия будущего!», — отметила Валентина Пивненко.