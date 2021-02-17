Валерий Шоттуев: Упразднение Конституционного Суда Карелии не влечет ограничения конституционных прав граждан

Депутаты карельского парламента 18 февраля внесли изменения в Конституцию Республики Карелия и приняли проекты правовых актов, регламентирующих процедурные вопросы упразднения с 15 марта Конституционного суда Карелии и определения статуса судей в отставке.

Заместитель парламентского Комитета по законности и правопорядку Валерий Шоттуев отметил, что упразднение суда производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством.

"Важно, что принятие таких изменений не влечет ограничение конституционных прав граждан, и право на судебную защиту прав и свобод граждан, гарантированное Конституцией Российской Федерации, в полной мере сохраняется. Это гарантируется судебной системой Российской Федерации, в которую входят Конституционный суд Российской Федерации, Верховный суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды и мировые судьи субъектов, выстроенной таким образом, чтобы судебная защита прав и свобод граждан была в полной мере обеспечена", - отметил парламентарий.

По словам Валерия Шоттуева, полномочия Конституционного суда Российской Федерации недавно были дополнены возможностью проверки конституционности законов субъектов до их обнародования по запросу президента России. Конституционный суд Российской Федерации также обладает полномочиями проверять конституционность законов и иных нормативных актов регионов, если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты.

Что касается срока упразднения Конституционного суда Республики Карелия, то депутат полагает, что он вполне обоснован, так как с 19 декабря 2020 года в соответствии с федеральным законодательством суд не принимает новые дела к производству.

"Со своей стороны хочу высказать слова признательности судьям Конституционного суда Республики Карелии действующим и пребывающим в отставке за их высочайший профессионализм и беспристрастность при принятии решений", - добавил парламентарий.