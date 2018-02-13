Валерия эпатировала публику не по возрасту откровенным платьем

Новый образ певицы назвали не по возрасту сексуальным.

Открытое платье Валерии с имитацией торчащих сосков сочли чересчур провокационным и не подходящим ей, пишет uznayvse.

Обычно Валерия старается тщательно подходить к выбору гардероба и одевается скорее сдержанно и стильно, эксплуатируя образ "хорошей девочки" (несмотря на то что ей в этом году исполнится полтинник).

Она выбирает подчеркнуто женственные платья А-силуэта или стиля "New Look" с выраженной талией, а цвета предпочитает пастельные и приглушенные.

Однако на новом фото, где певица снята с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой, Валерия одета в провокационный белый наряд — платье без бретелей с "особенным" лифом, который напоминает о ранних 90-х и ставшем культовым образе Мадонны в остроконечном бюстгальтере, созданном модельером Жаном-Полем Готье.

Редакция узнайвсё.рф отмечает, что сама Валерия отдавала себе отчет в том, что одета провокационно. Она сопроводила снимок комментарием — "обсуждаем лиф платья".

И обсуждение не замедлило начаться: комментаторы осудили певицу за выбор наряда. Главным образом хейтеры писали о том, что Валерии такие платья просто не по возрасту.