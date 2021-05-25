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«Валютная дыра» обнаружилась в банковской системе России

Новости. Экономика
09:46, 26 Мая 2021
фото: © ИТАР-ТАСС/ Михаил Джапаридзе

Банковская система России в своей совокупности по итогам апреля продемонстрировала рекордную дыру в валютном балансе — 15 миллиардов долларов.

Это следует из отчетности банковского сектора, опубликованной Центробанком, пишут РИА Новости.

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Отрицательные чистые валютные активы банковского сектора достигли исторического максимума — 15 миллиардов долларов на 1 мая, проанализировал статистику Центробанка для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Чистые валютные активы или не равная нулю открытая валютная позиция — разница между валютными активами и пассивами. А так как валютный капитал у российских банков отсутствует, то есть чистые валютные активы равны разнице между валютными активами и обязательствами, а отрицательные чистые валютные активы — это дыра в валютном балансе, пояснил аналитик.

Отрицательные чистые валютные активы образовались в ноябре и стабильно нарастали вплоть до мая, добавил он.
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.

Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.

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Комментарии

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Leopol'd
2021-05-26 10:45:32
Переводя на русский, забирайте валюту со счетов. Не факт, что банки вам ее вернут, если потребуется.
театральный критик
2021-05-26 11:01:50
Leopol'dишка, у агрекалчнутых нету банковских счетов, а валюты тем более. Они на читках деньги донатят. В переводе на наш - попрошайничают. :)
Рубаль
2021-05-26 10:37:02
Сегодня в СМИ пишут о "каких то" деньгах Роскосмоса, всплывших в ОАЭ, наверное, нечаянно отправили миллиарды,по ошибке?
User
2021-05-26 10:29:18
Не дыра, а прорыв.
кир
2021-05-26 10:36:03
User, сторожи, "аналитик-нытик". Не отвлекайся.
Изя
2021-05-26 10:34:48
User, может рывок ???))
User
2021-05-26 10:40:37
Изя, прорыв от рывка. :)
Вася
2021-05-26 10:04:44
Почему по этому поводу нет мнения доктора Мясникова?
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