Энергетики призвали сторонние организации соблюдать осторожность при работах вблизи линий электропередачи

Карельский филиал компании "Россети Северо-Запад"в течение 2019 года зафиксировал 17 случаев повреждения ЛЭП по вине вальщиков леса, и 2 случая в январе 2020 года.

По каждому факту энергетики направили заявления в органы внутренних дел для проведения проверки.

В электросетевой компании подчеркивают, что своими действиями лесорубы могут оставить без электричества потребителей, а также нанести значительный ущерб имуществу филиала. Так, к примеру, по результатам претензионно-исковой работы сторонние организации уже возместили энергетикам материальный ущерб в общей сумме порядка полутора миллионов рублей.

Но самое главное: нарушение правил работ вблизи линий электропередачи ставит под угрозу жизнь и здоровье самих лесорубов. Сторонние организации должны выполнять работы вблизи энергообъектов только с письменного разрешения сетевой распределительной компании.

Подробнее с правилами проведения работ в охранных зонах ЛЭП можно ознакомиться на портале "Россети Северо-Запада".