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Новости. Общество
21:30, 22 Ноября 2018
фото: Instagram

Валуев рассказал об опухоли мозга

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На шоу "Судьба человека" Николай Валуев признался, что ушел из спорта из-за опухоли мозга.

Восемь лет назад Николай узнал, что его аномальные параметры напрямую связаны с опухолью гипофиза, пишет Cosmopolitan. При этой патологии части тела развиваются непропорционально.

Врачи сказали Валуеву, что он нуждается в лечении.

"Мне объяснили, что у гипофиза есть небольшая орехообразная опухоль, доброкачественная. А зло ее в том, что она давит на гипофиз, и происходит вырабатывание гормона роста. В результате, человек вырастает непропорциональным, это может привести к летальному исходу. Ну, может не во всех случаях, но к досрочному выходу в утиль – точно. То есть отказывают почки, происходит разгерметизация сердечных клапанов", – сказал Валуев. 

После полного обследования и консультации с врачами, Николай решил избавиться от опухоли. Спортсмен пережил несколько серьёзных операций. После них Валуев завершил спортивную карьеру: он работает депутатом Государственной Думы, а также ведет программы на телевидении и снимается в кино.

 

После полного обследования и консультации с врачами, Николай решил избавиться от опухоли. Спортсмен пережил несколько серьёзных операций. После них Валуев завершил спортивную карьеру: он работает депутатом Государственной Думы, а также ведет программы на телевидении и снимается в кино.

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