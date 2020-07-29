Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится? (ОПРОС)

В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики.
Восемь фигур появились в разных районах Петрозаводска. Их установка приурочена к 100-летнему юбилею Карелии.
Так, на Онежской набережной, неподалеку от Ротонды, установлен знак "100 лет Карелии".
На спуске на набережную в створе улицы Свердлова появилась "Ряпушка".
В сквере Кукольного театра - "Расставим точки над А".
На площади Гагарина - "Калитка".
Арт-объект "Формула карельского леса" установлен у дома №3 по проспекту Ленина.
"Мишка" разместился напротив гостиницы "Северная".
"Фоторамка" – недалеко от Ротонды.
И "Онежские фишки" – в конце набережной.
Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится?
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