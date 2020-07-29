Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится? (ОПРОС)

В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики.

Восемь фигур появились в разных районах Петрозаводска. Их установка приурочена к 100-летнему юбилею Карелии.

Так, на Онежской набережной, неподалеку от Ротонды, установлен знак "100 лет Карелии".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

На спуске на набережную в створе улицы Свердлова появилась "Ряпушка".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

В сквере Кукольного театра - "Расставим точки над А".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

На площади Гагарина - "Калитка".







© Администрация Петрозаводска

Арт-объект "Формула карельского леса" установлен у дома №3 по проспекту Ленина.







© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Мишка" разместился напротив гостиницы "Северная".







© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Фоторамка" – недалеко от Ротонды.





© Столица на Онего

И "Онежские фишки" – в конце набережной.







© Столица на Онего

Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится?

Ответить на вопрос можно здесь.