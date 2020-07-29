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Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится? (ОПРОС)

Новости. Общество
12:01, 30 Июля 2020
фото: © "Столица на Онего"
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В столице Карелии установили восемь арт-объектов к 100-летию республики.

Восемь фигур появились в разных районах Петрозаводска. Их установка приурочена к 100-летнему юбилею Карелии.

Так, на Онежской набережной, неподалеку от Ротонды, установлен знак "100 лет Карелии".


© Николай Смирнов / Столица на Онего

На спуске на набережную в створе улицы Свердлова появилась "Ряпушка".


© Николай Смирнов / Столица на Онего

В сквере Кукольного театра - "Расставим точки над А".


© Николай Смирнов / Столица на Онего

На площади Гагарина - "Калитка".


© Администрация Петрозаводска

Арт-объект "Формула карельского леса" установлен у дома №3 по проспекту Ленина.


© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Мишка" разместился напротив гостиницы "Северная".


© Николай Смирнов / Столица на Онего

"Фоторамка" – недалеко от Ротонды.


© Столица на Онего

И "Онежские фишки" – в конце набережной.


© Столица на Онего

Какой из арт-объектов, установленных в Петрозаводске к 100-летию республики, вам нравится?

Ответить на вопрос можно здесь.

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Комментарии

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лесоруб
2020-07-30 15:45:09
Мне больше всего нравится " Боднарчук в СИЗО" :)
тетка
2020-07-30 15:58:16
лесоруб, +++++++
zanoza
2020-07-30 15:05:55
Нельзя называть безвкусицу АРТ-объектами. Этим объектам самое место в металлоломе!
тетка
2020-07-30 15:58:33
zanoza, +++++++
нетюлень
2020-07-30 14:23:04
Мишка хорош. Самым жутким, в буквальном смысле, арт-объектом предлагаю считать не показанный здесь "Вампир-трактор", что на площадке б. ОТЗ.
АК
2020-07-30 14:17:58
Раньше мы занимали одно из лидирующих мест среди городов с идиотскими памятниками. Теперь же мы стали уверенными лирерами.
"Это какой то трэш".
тетка
2020-07-30 15:58:56
АК, +++++++
Leopol'd
2020-07-30 14:14:19
Идея хорошая, только реализация корявая. Крашеная жесть через год начнёт терять вид, потребуется покраска и пр. Почему бы сразу не сделать качественно?!
Как ограждения на Ленина. Были мощные столбы, толстые цепи. Стильно, надежно. Лет 50 стояли, только подкрашивали. Поставили сварные решеточки. Хватило на год. Ржавые, гнутые, напоминают кладбищенские оградки.
Колька
2020-07-30 14:03:25
Даже голосовать не за что, всё фуфло.
Juniper59
2020-07-30 13:17:35
Только "ФишКи". Остальное редкий отстой. Убрать с улиц и расставить в коридорах мэрии визитёров пугать.
Os
2020-07-30 13:10:39
Арт-объекты это хорошо, город делают более интересным, и для туристов привлекательным. По голому и пустому центру города у нас вообще неинтересно ходить. Жаль, памятник пуговице не поставили.
елпидифор
2020-07-30 12:54:08
Чистый китч, то есть - халтура, безвкусица, дешевка. "100 лет" - плоская доска без учета пространства: как на нее смотреть с обратной стороны? То же и "Фоторамка". "Ряпушка" могла бы украсить рыбную лавку, вроде "Якоря", но это не артобъект, достойный набережной.. "Точки" - плагиат от многих уже существующих композиций, причем бесталанный, "Калитки" - скорее чьи-то обглоданные челюсти, Попробуйте посмотреть на "Формулу"с другой стороны - ужас! "Мишка - забавен и в небольшом пространстве выглядит вполне прилично. "Фишки" еще смотрятся с одной точки, но стоит отойти и пространственность рушится - это дилетантизм автора. Посмотрите на американских "Рыбаков" - они смотрятся прекрасно с любого ракурса.

Но, как сказал поэт: какое время на дворе - таков Мессия. И "зодчие" тоже. Мирошник с Боднарчуком они нравиться.
карел
2020-07-30 12:34:41
Чушь , Муть и Компот . дима медведев .
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