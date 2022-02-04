Вандала, разрисовавшего тоннель у вокзала в Петрозаводске, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Мэр столицы Карелии рассказал о наказании, которое получили «художники», разрисовавшие отремонтированные подземный тоннель на улице Горького.

Владимир Любарский напомнил, в августе прошлого года в подземном тоннеле, соединяющем улицы Максима Горького и Фурманова, в очередной раз появилось граффити. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, как молодой человек рисовал баллончиком, а девушку снимала его на смартфон. Из-за масок и капюшонов лиц вандалов рассмотреть было нельзя.

«Жалко тоннель: его совсем недавно отремонтировали к столетию Карелии. Специалисты мэрии не растерялись, проявили свои детективные способности и сумели идентифицировать злоумышленников (как именно — секрет). Передали информацию в полицию, там всё проверили и разыскали „художника“. Им оказался 20-летний житель Кондопожского района. Молодой человек во всем сознался», — пишет глава города на своей странице в соцсети.

Суд наказал любителя граффити. По словам Любарского, за свои «художества» молодой человек заплатит 20 тысяч рублей, деньги пойдут в городской бюджет.

Напомним, в 2020 году в рамках реконструкции перехода подрядчик АО «РЖДстрой» полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.