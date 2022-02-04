890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый парк на берегу Онежского озера
04.02.2022 11:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 9
Сегодня 16:06
Неизвестный предложил мэру Петрозаводска более миллиона долларов за «подтвержденную жертву» 12
Сегодня 15:12

Вандала, разрисовавшего тоннель у вокзала в Петрозаводске, оштрафовали на 20 тысяч рублей

Новости. Общество
16:29, 08 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Мэр столицы Карелии рассказал о наказании, которое получили «художники», разрисовавшие отремонтированные подземный тоннель на улице Горького.

Владимир Любарский напомнил, в августе прошлого года в подземном тоннеле, соединяющем улицы Максима Горького и Фурманова, в очередной раз появилось граффити. Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели, как молодой человек рисовал баллончиком, а девушку снимала его на смартфон. Из-за масок и капюшонов лиц вандалов рассмотреть было нельзя.

«Жалко тоннель: его совсем недавно отремонтировали к столетию Карелии. Специалисты мэрии не растерялись, проявили свои детективные способности и сумели идентифицировать злоумышленников (как именно — секрет). Передали информацию в полицию, там всё проверили и разыскали „художника“. Им оказался 20-летний житель Кондопожского района. Молодой человек во всем сознался», — пишет глава города на своей странице в соцсети.

Суд наказал любителя граффити. По словам Любарского, за свои «художества» молодой человек заплатит 20 тысяч рублей, деньги пойдут в городской бюджет.

Напомним, в 2020 году в рамках реконструкции перехода подрядчик АО «РЖДстрой» полностью обновил подземную часть тоннеля и лестничные спуски, оштукатурил потолки, выполнил облицовку стен, уложил асфальт, заменил электрооборудование, установил освещение, смонтировал поликарбонатный навес над лестницей со стороны улицы Фурманова, а также модернизировал систему водоотведения.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
goo
2022-02-08 18:10:47
Давно известен этот секрет. Телефон трек
zanoza
2022-02-08 17:54:32
Секретные материалы ПТЗ :)
amez
2022-02-08 17:16:01
Наверняка ещё что-то разрисовал, уточнить и добавить! И фамилию огласить! Секретные методы отлова внедрить массово!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
02.02.2022, 17:20
Управление Росгвардии в Карелии приглашает на службу несудимых мужчин и женщин

Аналитика

Сегодня 16:06
Тема недели
«Люди перестали думать, когда это закончится» 9
«Столица на Онего» побывала в «красных зонах» ковид-госпиталя и поликлиники Петрозаводска в разгар очередной волны заболеваемости коронавирусом.
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 2
Сегодня 12:09
Неполноценный детский отдых 1
Сегодня 10:55
«Ждем с замиранием сердца»: в Госдуме назвали экотехнопарк в Карелии будущим страны 3
07.02.2022 11:22
Эпидемиолог Александр Гаврилов: «Человечеству долго предстоит жить с этим вирусом» 6
04.02.2022 15:25
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 29
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»