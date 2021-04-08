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Вандалы изрисовали только что отремонтированный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
10:59, 09 Апреля 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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Неизвестные нанесли надписи на только что покрашенный дом по улице Свердлова.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото разрисованных вандалами домов на улице Свердлова.

 

"Фасады наших домов по улице Свердлова, 1, 3, 4, 5 осенью прошлого года были отремонтированы, и буквально сразу вандалы их исписали, - рассказал горожанин. – Управляющая компания регулярно стирала вандальные надписи, а позавчера, 6 апреля, на фасадах домов краску вновь обновили, все покрасили. Чистота продержалась недолго, и ночью неизвестные вновь все изрисовали".

 

Напомним, что в Карелии возбуждено 15 уголовных за вандализм.

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Комментарии

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ромео
2021-04-09 11:26:33
агрекалчанутые солевые навальнята
театральный критик
2021-04-09 11:24:24
А завтра эти навальнята опять подъезд подожгут.
кир
2021-04-09 11:23:24
Какой народ, такая и жизнь.
Гость
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