Вандалы изрисовали только что отремонтированный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)

Неизвестные нанесли надписи на только что покрашенный дом по улице Свердлова.

В редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который прислал фото разрисованных вандалами домов на улице Свердлова.

"Фасады наших домов по улице Свердлова, 1, 3, 4, 5 осенью прошлого года были отремонтированы, и буквально сразу вандалы их исписали, - рассказал горожанин. – Управляющая компания регулярно стирала вандальные надписи, а позавчера, 6 апреля, на фасадах домов краску вновь обновили, все покрасили. Чистота продержалась недолго, и ночью неизвестные вновь все изрисовали".

Напомним, что в Карелии возбуждено 15 уголовных за вандализм.