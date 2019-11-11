Вандалы начали громить новый парк в Суоярви (ФОТО)

В открытом две недели назад в Карелии парке "Сувилахти" арт-объекты уже нуждаются в ремонте.

Первый в Карелии победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях пострадал от рук вандалов. На арт-объекте "Волна времени" появились дыры и трещины. Фото с поврежденным объектом появились в Сети.



© Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

"Повреждения незначительные. Будем реставрировать", - сказала глава Суоярвского района Наталья Васенина.

Кто сломал арт-объект в парке, торжественно открытом 27 сентября, в районной администрации не знают.

"Возможно, это дети, которые играют рядом в мяч на площадке. В парке ведется круглосуточное видеонаблюдение, но несколько дней не было света. К сожалению, от вандалов мы не защищены. Но мы следим за ситуацией. Нам важно сохранить новый парк", - отметила Наталья Васенина.



© Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

Напомним, Суоярви выиграл 30 млн рублей на его обустройство парка "Сувилахти", приняв участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Целью проекта было создание парка, в котором можно отдохнуть на природе круглый год, приобщить местных жителей, гостей города к истории Суоярви. Здесь разместились исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, беседки, арт-объекты "Волны времени", "Мир", "Суоярвская рыбка". Территория парка освещена − установлено более ста светильников.