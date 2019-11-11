Подписаться
Новости. Общество
10:49, 11 Ноября 2019
фото: © Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

Вандалы начали громить новый парк в Суоярви (ФОТО)

Загрузка...

В открытом две недели назад в Карелии парке "Сувилахти" арт-объекты уже нуждаются в ремонте.

Первый в Карелии победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях пострадал от рук вандалов. На арт-объекте "Волна времени" появились дыры и трещины. Фото с поврежденным объектом появились в Сети. 


© Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

"Повреждения незначительные. Будем реставрировать", - сказала глава Суоярвского района Наталья Васенина.

Кто сломал арт-объект в парке, торжественно открытом 27 сентября, в районной администрации не знают.

"Возможно, это дети, которые играют рядом в мяч на площадке. В парке ведется круглосуточное видеонаблюдение, но несколько дней не было света. К сожалению, от вандалов мы не защищены. Но мы следим за ситуацией. Нам важно сохранить новый парк", - отметила Наталья Васенина.


© Алексей Альхимович / паблик в соцсети "ВКонтакте" Alars©

Напомним, Суоярви выиграл 30 млн рублей на его обустройство парка "Сувилахти", приняв участие во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды в исторических поселениях и малых городах. Целью проекта было создание парка, в котором можно отдохнуть на природе круглый год, приобщить местных жителей, гостей города к истории Суоярви. Здесь разместились исторические и игровые зоны, амфитеатр, детская площадка, павильоны, беседки, арт-объекты "Волны времени", "Мир", "Суоярвская рыбка". Территория парка освещена − установлено более ста светильников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2019-11-11 11:15:36
Россия в десятке самых пьющих стран мира. Гордитесь, самобытные!
zanoza
2019-11-11 11:13:25
Нынче "в моде" обустройство парков в кругленькую сумму , а более насущные проблемы города не решены, например , с канализацией. Для людей важны не уродливые "арт-объекты", а безопасные условия проживания.
Juniper59
2019-11-11 11:07:55
Так потому что надо что-то человеческое ставить, а не страшенное пластиковое дерьмо. Эти нынешние объекты мало того, что к "арту" никакого отношения не имеют, так ещё и запас прочности имеют нулевой. То же касается и не только украшений. Советские фонарные столбы были из чугунного литья. А сейчас на том же пр. Ленина - цинковые палки с накладками из пластика. Туда же можно отнести и фасады новостроек, отделанные висящими в воздухе на жестяном каркасе плитками.
David
2019-11-11 10:58:07
Мордор с орками.
Гостья
2019-11-11 11:08:36
David,

Плюсую!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
07.11.2019, 12:54
Тепло надолго вернется в Карелию
07.11.2019, 09:26
Память с грамматическими ошибками
08.11.2019, 10:40
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину в желтой куртке, подозреваемого в серии краж (ВИДЕО)
10.11.2019, 11:23
Фельдшер в поселке Карелии получила полмиллиона рублей подъемных и уволилась
07.11.2019, 09:48
Грамматические ошибки на мемориалах в Петрозаводске режут глаз
06.11.2019, 07:15
Путин присвоил звание генерал-майора сыну депутата Заксобрания Карелии

Аналитика

08.11.2019 10:33
Обществоведение
Мирошник: "Лыжная трасса "Фонтаны" станет доступной и летом" 8
Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.
Этот праздник не задушишь, не убьешь 4
07.11.2019 17:14
"Мы передвигаем город" 14
07.11.2019 15:54
Память с грамматическими ошибками 8
07.11.2019 09:26
"Давайте сначала в старых школах порядок наведем" 1
05.11.2019 10:42
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:00
Без политики
"Костная клиника": лазерная победа над варикозом!
Расширенные узловатые вены, боль и тяжесть в ногах… Проблема варикозной болезни знакома практически каждому – по данным Всемирной организации здравоохранения варикозу подвержены каждая вторая женщина и каждый четвертый мужчина в мире.
"Я рыдал каждый раз, вспоминая эту трагедию"
Сегодня 01:42
Как выбрать планировку квартиры
06.11.2019 14:44
Пять вопросов, которые помогут выбрать квартиру в Петрозаводске
05.11.2019 15:03
архив чтиво

Медиа

"Событие дня" на ТНТ-ОНЕГО
08.11.2019 16:30
все фото и видео

Опрос

Нужно ли строить храм на набережной Петрозаводска?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»