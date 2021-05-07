Вандалы оставили в центре Петрозаводска запрещенные надписи на столбах

Исписанными оказались опоры троллейбусной линии вдоль Первомайского проспекта, сообщили в мэрии, и пообещали стереть запрещенные надписи.

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступила информация об акте вандализма: неизвестные нанесли запрещенные надписи на столбы троллейбусной линии, расположенные вдоль Первомайского проспекта (от торгового комплекса «Центральный» до кинотеатра «Калевала»), рассказали в администрации города.

По информации мэрии Петрозаводска, полиция уже ищет причастных к данному правонарушению.



В течение дня ПМУП «Городской транспорт» устранит запрещенные надписи, пообещали в мэрии. На место уже выехала мобильная бригада.



Администрация Петрозаводска призывает жителей и гостей карельской столицы беречь городское имущество, не допуская его порчи. В случае обнаружения подобных фактов необходимо звонить в ЕДДС по номеру - 051. Звонки принимаются круглосуточно.