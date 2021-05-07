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Вандалы оставили в центре Петрозаводска запрещенные надписи на столбах

Новости. Происшествия
12:22, 08 Мая 2021
фото: © Александр Щербак/ТАСС
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Исписанными оказались опоры троллейбусной линии вдоль Первомайского проспекта, сообщили в мэрии, и пообещали стереть запрещенные надписи.

Сегодня в Единую дежурно-диспетчерскую службу Петрозаводска поступила информация об акте вандализма: неизвестные нанесли запрещенные надписи на столбы троллейбусной линии, расположенные вдоль Первомайского проспекта (от торгового комплекса «Центральный» до кинотеатра «Калевала»), рассказали в администрации города.

По информации мэрии Петрозаводска, полиция уже ищет причастных к данному правонарушению.

В течение дня ПМУП «Городской транспорт» устранит запрещенные надписи, пообещали в мэрии. На место уже выехала мобильная бригада.

Администрация Петрозаводска призывает жителей и гостей карельской столицы беречь городское имущество, не допуская его порчи. В случае обнаружения подобных фактов необходимо звонить в ЕДДС по номеру - 051. Звонки принимаются круглосуточно.

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Комментарии

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Турист
2021-05-08 15:10:33
В Питере портрет Навального произвёл такой эффект! Что в интернете до сих пор обсуждают! Во как карлики его боятся? Смех просто! Уже портрет становится страшнее бомбы! Ржачка!
mobikk
2021-05-08 15:04:00
Вот же ленивый репортер...Нет чтоб проехать - сфотографировать место происшествия... Написал немного лабуды и в кусты.
Zim
2021-05-08 13:45:33
А что такое «запрещенные надписи на столбах»? Надписи на столбах в поддержку Владимира Владимировича Путина запрещены? И если да, то кто запретил? Где можно узнать какие надписи запрещенные, а какие нет?
dimchik19725
2021-05-08 14:06:22
Zim, сходи глянь- чего там за надписи:).. Мне лень..
Testing Student
2021-05-08 13:33:38
Навальнята опять гадят. Выпороть.
nae
2021-05-08 14:03:00
Testing Student, себя. Всенепременно!
dimchik19725
2021-05-08 12:49:14
Камеры кругом! Проблема найти?? А вообще- ППС убрали с улиц- делай чего хочешь!
кир
2021-05-08 12:37:40
Навальнята должны быть выпороты.
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