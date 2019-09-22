Вандалы разгромили сквер в одном из городов Карелии (фото)

В Лахденпохья сквер погрузился во тьму после прогулки хулиганов.

В паблике "ЛахденпохьЯ – НАВСЕГДА" выложили фотографии последствий прогулки по скверу вандалов. Уличные фонари не только разбили, но и пытались вырвать из земли. Вандалам хватило сил свернуть несколько светильников.

"Вандалы прошлись по скверу. Город подсчитывает убытки", - прокомментировали фото в паблике.