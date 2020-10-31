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Вандалы разломали светильники в парке Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Происшествия
15:27, 01 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводска
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Злоумышленники повредили освещение в парке Лесной Ключ на Ключевой, сообщили в администрации Петрозаводска.

Неизвестные сломали осветительное оборудование в зелёной зоне на Ключевой. Повреждения в парке Лесной Ключ зафиксировали специалисты Петрозаводских электрических сетей. Они проводили в парке обследование линии наружного освещения. Составлен акт осмотра.

Злоумышленники демонтировали две опоры и один торшерный светильник и попытались срезать кабель. В настоящее время торшерные опоры восстановлены, светильник и электрический кабель требуют ремонта.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу. Напоминает, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.

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