Вандалы разломали светильники в парке Петрозаводска (ФОТО)

Злоумышленники повредили освещение в парке Лесной Ключ на Ключевой, сообщили в администрации Петрозаводска.

Неизвестные сломали осветительное оборудование в зелёной зоне на Ключевой. Повреждения в парке Лесной Ключ зафиксировали специалисты Петрозаводских электрических сетей. Они проводили в парке обследование линии наружного освещения. Составлен акт осмотра.

Злоумышленники демонтировали две опоры и один торшерный светильник и попытались срезать кабель. В настоящее время торшерные опоры восстановлены, светильник и электрический кабель требуют ремонта.

Администрация призывает петрозаводчан бережно относиться к городскому имуществу. Напоминает, что повреждение муниципального, государственного или частного имущества влечёт наказание – от денежного штрафа вплоть до уголовной ответственности.