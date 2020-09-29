Вандалы вновь выломали часть ограждения на мосту в Петрозаводске (ФОТО)

На Советском мосту в центре Петрозаводска неизвестные спилили часть ограждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что на Советском мосту неизвестные выломали часть ограждения.

"Ограждение на Советском мосту кто-то сломал, - сказала петрозаводчанка. – Очень опасно – проем прямо над рекой. Люди рискуют упасть в реку".

Обеспокоенная горожанка прислала фото сломанного ограждения.

Ранее петрозаводчанка уже сообщала о вандализме на Пименовском мосту. Тогда ограждения были быстро восстановлены.