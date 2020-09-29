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Вандалы вновь выломали часть ограждения на мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. От читателей
16:15, 30 Сентября 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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На Советском мосту в центре Петрозаводска неизвестные спилили часть ограждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что на Советском мосту неизвестные выломали часть ограждения.

"Ограждение на Советском мосту кто-то сломал, - сказала петрозаводчанка. – Очень опасно – проем прямо над рекой. Люди рискуют упасть в реку".

Обеспокоенная горожанка прислала фото сломанного ограждения.

Ранее петрозаводчанка уже сообщала о вандализме на Пименовском мосту. Тогда ограждения были быстро восстановлены.

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Комментарии

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кир
2020-09-30 17:02:06
Повторю много раз, что наш человек хорошо усваивает знания только через жопу. Пороть к памятника вождю з заставлять повторять его слова: учиться, учиться и ещё раз учиться.
zanoza
2020-09-30 16:53:22
Металлисты поработали.
елпидифор
2020-09-30 16:29:18
Не первый случай - мэрия могла бы найти средства и поставить видеонаблюдение. Ограждения - исторические, художественная ковка. Но кому пришла в голову блестящая мысль их покрасить? Интересно, при восстановлении моста наши идеологи от архитектуры воссоздадут его первоначальный вид или обезличат? Как Ширшина убрала винтажные основания фонарей на пр. К.Маркса. А финские фото моста времен оккупации есть.
Os
2020-09-30 16:57:59
Этот мост все равно будут рекоемтруировать. Ограде жить осталось год или два. Если исторический облик восстанавливать, то надо и здание отремонтировать входящее с мостом в комплекс бывшей ГЭС.
Неравнодушный
2020-09-30 16:27:43
Видимо, у какого-то идиота тут портал в его идиотизм находится.
Бездельник
2020-09-30 16:23:18
Рукозадая молодежь. Делать еще ничего не научилась, да и не хочет, а сломать завсегда пожалуйста. :)
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