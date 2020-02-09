Вандалы выломали ограждение на мосту в Петрозаводске (ФОТО)

На Пименовском мосту в центре Петрозаводска неизвестные спилили часть ограждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что на Пименовском мосту, что проходит от Музыкального театра к отелю "Карелия", неизвестные выломали часть ограждения.

"Ограждение сломано именно в том месте, где под мостом протекает река, - сказала петрозаводчанка. – Люди рискуют упасть в этот проем".

Обеспокоенная горожанка прислала фото сломанного ограждения, чтобы уберечь прохожих от трагедии.