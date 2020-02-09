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Вандалы выломали ограждение на мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Новости. Происшествия
13:43, 10 Февраля 2020
фото: © ИА "Республика" / Леонид Николаев
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На Пименовском мосту в центре Петрозаводска неизвестные спилили часть ограждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась горожанка, которая сообщила, что на Пименовском мосту, что проходит от Музыкального театра к отелю "Карелия", неизвестные выломали часть ограждения.

"Ограждение сломано именно в том месте, где под мостом протекает река, - сказала петрозаводчанка. – Люди рискуют упасть в этот проем".

Обеспокоенная горожанка прислала фото сломанного ограждения, чтобы уберечь прохожих от трагедии.

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Комментарии

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Изя
2020-02-10 14:27:11
И это Гены и Иры - безопасный город ? Столица РэКа . так сказать ??? Однако ))) :)
кир
2020-02-10 14:23:59
По камерам найти и посадить по камерам. И делов то.
zanoza
2020-02-10 14:11:38
Это так Гиперборея "прогремела " на весь город :)
новый
2020-02-10 14:11:07
Либерастов надобно проверить. Они постоянно на мостах с плакатиками трутся. Типа Боря борись, Юра, мы с тобой такие же.
Неравнодушный
2020-02-10 14:01:33
Наши люди, всегда бодрые и весёлые.
новый
2020-02-10 13:49:07
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