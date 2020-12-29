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Варламов составил рейтинг самых опасных городов России

Новости. Общество
19:40, 30 Декабря 2020
фото: © vk.com/ilyavarlamov
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Известный блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов России за 2020 год.

Видео размещено на YouTube-канале блогера, передает Лента.ру

Москва в списке оказалась на последнем, десятом месте. Здесь, по словам Варламова, каждую минуту пытаются кого-то убить. Особо опасные места столицы — это вокзалы и рынки. На девятом месте оказался Санкт-Петербург. Во вторую пятерку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Шахты Ростовской области.

На пятой строчке рейтинга разместился Челябинск, на четвертой — Благовещенск, а на третьей — Улан-Удэ. Там, по словам Варламова, популярно запрещенное в России экстремистское движение "АУЕ". В 2019 году количество убийств в городе в три раза превысило средний показатель по стране. При этом результаты 2019-го года в Улан-Удэ превысили уже в ноябре 2020-го.

Вторым самым опасным городом России оказался Магадан. Количество убийств в населенном пункте, согласно приведенной статистике, превышает средний показатель по стране в пять раз.

Возглавляет рейтинг город Кызыл — столица республики Тыва. На 100 тысяч жителей там приходится 35 убийств. Это самый большой показатель по стране, который также превышает среднее число соответствующих преступлений в Мексике и Бразилии, которые считаются одними из опаснейших стран в мире.

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