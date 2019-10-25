Варваринскую церковь привезли на реставрацию в Петрозаводск

Спасением уникального памятника займутся специалисты архитектурно-реставрационного центра "Заонежье".

"У нас еще не было памятника в настолько плохом состоянии", – признался "Столице на Онего" известный карельский реставратор Алексей Чусов. Архитектурно-реставрационный центр "Заонежье", в котором трудится Чусов, восстановил обрушившуюся Богоявленскую церковь в вологодской деревне Палтога, а сейчас заканчивает реставрационные работы на объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО – храме Преображения Господня на заповедном острове Кижи. Однако сегодня специалистам центра предстоит фактически реанимировать Варваринскую церковь из заонежской деревни Яндомозеро, раскатанную на бревна в 2015 году и брошенную гнить предыдущими реставраторами.

Напомним, конкурс на завершение реставрации памятника деревянной архитектуры федерального значения выиграла компания из Санкт-Петербурга "Анфилада", а АРЦ "Заонежье" выступил на этом объекте субподрядчиком. В октябре карельские реставраторы собрали исторический материал Варваринской церкви, который был оставлен в заонежской деревне Типиницы и селе Великая Губа, и вывезли деревянные конструкции в Петрозаводск. В ближайший год один из ангаров на улице Онежской флотилии станет для деревянного храма XVII столетия одновременно и операционной, и реанимационной палатой, где умирающий памятник будут возвращать к жизни.

Читайте подробнее в статье "Умирающий памятник из Заонежья привезли на реанимацию в Петрозаводск".