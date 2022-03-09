«Вас с него и сбросят»: Любарский объяснил, что сделают с мэром Петрозаводска за закрытие моста

Глава Петрозаводска Владимир Любарский отверг инициативу закрывать Гоголевский мост для личного автотранспорта в «час пик».

С таких предложением выступил один из жителей Петрозаводска на совещании в администрации города. По его словам, в «час пик» Гоголевский мост должен быть открыт только для общественного транспорта — это повысит его популярность и улучшит финансовое состояние автоперевозчиков. По его словам, это первое, что он сделал бы, если бы стал мэром.

«Если бы вы как мэр в „час пик“ закрыли Гоголевский мост, то вас с него бы и сбросили», — ответил глава Петрозаводска.