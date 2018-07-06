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Новости. Общество
15:34, 06 Июля 2018

Василий Попов распродает магазины торговой сети "Ленторг"

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Торговая сеть "Ленторг", основателем которой был известный бизнесмен Василий Попов, получивший убежище в Финляндии, выставила на продажу ряд крупных объектов недвижимости.

На сайте объявлений размешены коммерческие предложения о продаже двух отдельно стоящих зданий и одного встроенного помещения магазинов "Ленторга" в трех районах города.
Какова стоимость объектов, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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