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Вдова Михаила Круга озвучила свою версию убийства певца

Новости. Общество
19:10, 11 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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Певица и вдова Михаила Круга Ирина в эфире телеканала "Россия" рассказала свою версию событий, произошедших в ночь убийства артиста в 2002 году.

Вечером 30 июня супруги находились дома вместе с матерями Ирины и Михаила, а также детьми. Никто, по словам певицы, не знал, что к ним приедет ее мать — женщина должна была ночевать на третьем этаже дома, где, по словам Ирины, никто никогда не оставался. Там, как пояснила она, уже находились убийцы — они проникли в дом до того, как супруги вернулись, передает РИА Новости.

Круг предположила, что убийцы хотели осуществить задуманное, когда вся семья уснет на втором этаже.

"Что они хотели — убить всю семью, когда мы уснем? Что хотели эти люди — я не знаю, я не могу знать. Но то, что что-то пошло не так, это однозначно", — пояснила певица.

Женщина растерялась, увидев, как на ее мать напали. Однако артистка смогла позвать на помощь. Круг отметила, что много раз проигрывала события той ночи в голове — если бы она закрыла дверь и убежала, она потеряла бы мать. Если бы супруга Круга осталась на месте, то убить могли и ее, а затем уже и всех людей, находившихся в доме.

"Но тем, что выбежала и позвала на помощь, я остальных членов семьи спасла", — рассказала она.

Женщина считает, что единственным верным путем было бежать и звать на помощь. Круг отметила, что стреляли и в нее, и в ее супруга — Михаила. Женщина видела лица нападавших — они были без масок.

Убийство Михаила Круга произошло в его доме в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. В 2019-м Следственный комитет назвал имя убийцы артиста — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Его застрелили в 2003 году.

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