Wink покажет онлайн-концерт группы "Алиса" и Константина Кинчева

Легендарная группа "Алиса" и ее лидер Константин Кинчев в эту пятницу, 24 апреля, сыграют в Санкт-Петербурге живой концерт (16+).

Стать зрителями события в прямом эфире можно только в цифровом видеосервисе Wink. Онлайн-концерт состоится при информационной поддержке радиостанции "Наше радио".

Пользователей сервиса ждет живой полноценный концерт с профессиональными звуком, светом и видеосопровождением. Музыканты сыграют свой новый альбом "Посолонь", представленный осенью 2019 года. Все песни будут исполнены в том порядке, в котором они записаны в альбоме, в том числе ставшие популярными у поклонников группы композиции "Пуля" и "Москва".

В феврале 2020 года "Посолонь" стала победителем в номинации альбом года национальной музыкальной премии "Чартова дюжина", которую проводит "Наше радио". "Алиса" получила премию в этой номинации впервые за всю свою историю.

В прямом эфире Константин Кинчев и участники группы ответят на вопросы, которые зрители могут задать в официальном аккаунте "Ростелекома" в Instagram в комментариях к анонсу концерта "Алисы".

"Сегодня нас всех оставили “по норам”, будем общаться хотя бы оттуда. Мы вместе", – отметил лидер "Алисы" Константин Кинчев.

Концерт "Алисы" доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам – даже без регистрации. Включайте телеканал "Всё ТВ" 24 апреля в 20.00 часов.

По промокоду "ПОСОЛОНЬ" новые пользователи могут получить бесплатную подписку на два месяца на тарифный план "Трансформер" и смотреть много разных телеканалов, кино и сериалов, а также концертов.

При подготовке и проведении мероприятия в обязательном порядке соблюдаются все предписанные профилактические меры.

Wink – цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет сильные стороны интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций).

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