«Вечный зам»: глава Петрозаводска поздравил с днем рождения самого известного коммунальщика

Во вторник, 6 декабря, Авраму Михайловичу Склярскому исполняется 74 года, сообщил глава Петрозаводска.

Глава столицы Карелии Владимир Любарский на своей странице в соцсети поздравил с днем рождения Аврама Склярского.



«Человек-легенда! Строитель по образованию, Аврам Михайлович долгое время руководил всем коммунальным хозяйством города. Работал с четырьмя мэрами — с Павлом Сепсяковым, Сергеем Катанандовым, Андреем Деминым, Виктором Масляковым. Некоторые в Петрозаводске называли его „вечный зам“. Он не обижался: понимал, что от его профессионализма зависит жизнедеятельность города», — отметил Любарский.



По его словам, при Авраме Склярском началась газификация Петрозаводска. Особое внимание уделялось троллейбусному сообщению — многие маршруты были продлены, появились новые.



«Благоустройство набережной, фонтаны — за все это ратовал Аврам Михайлович. Многие полузаброшенные места стали новыми общественными пространствами. Так, например, появился Студенческий бульвар. Название, кстати, тоже придумал Склярский. Чтобы понять значимость всех этих заслуг, нужно вспомнить, в какое время городским ЖКХ руководил Аврам Михайлович — 90-е, дефицит, безденежье, закрытие предприятий», — сообщил руководитель Петрозаводска в своем поздравлении.



Любарский отметил, что в 2016 году А. Склярский стал почетным гражданином Петрозаводска.