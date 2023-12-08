Ведущий программы «Поедем, поедим» Джон Уоррен проведет мастер-класс для петрозаводчан

В мэрии рассказали, что ждет горожан на спортивном музыкальном гастрофестивале.

Программу спортивного музыкально-гастрономического фестиваля (6+) представили на открытом планерном совещании, сообщили в паблике петрозаводской администрации.





Как напомнили в источнике, праздничные мероприятия пройдут на площади Кирова 16 и 17 декабря.

На открытом планерном совещании в мэрии 11 декабря директор Информационного туристского центра Карелии Юлия Маркова представила горожанам программу праздника.



«Спортивный музыкально-гастрономический фестиваль будет проводиться на средства, выделенные в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметила Юлия Маркова.





По ее словам, музыкальная часть фестиваля будет проходить на крупной сцене с большими экранами, которую специально для праздника везут из Москвы.

В субботу на ней выступят российские звезды — группа «Инфинити» и дуэт «Galibri& Mavik», а в воскресенье — первая солистка группы «Мираж» Светлана Разина.

Кроме того, свои номера горожанам в течение двух дней будут показывать и местные творческие коллективы, например, ансамбли «Зоряйне» и KARIALA, артисты студий «Соло», «Поколение», «Фиеста» и другие.





В рамках гастрономической части в специальных шатрах свою продукцию представят семь ресторанов. Для горожан проведут мастер-классы известные шеф-повара, в их числе — ведущий шоу «Поедем, поедим» Джон Уоррен и ведущий программы «Три соуса» на телеканале «Еда» Константин Вагу.





Еще одна зона фестиваля «На спорте» будет доступна для детей дошкольного и школьного возраста. Программа этой части праздника разрабатывается, добавили в источнике.