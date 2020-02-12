Компания "Век-Стеклов" празднует 15-летие

Десятки тысяч довольных клиентов, большое количество государственных заказов – это результат качественной работы коллектива профессионалов.

Завод "Век-Стеклов" – один из крупнейших производителей окон в Карелии. Компания предлагает полный комплекс услуг по изготовлению, монтажу и сервисному обслуживанию своих изделий.

Среди значимых заказов общественного и промышленного назначения: Национальная библиотека РК, Карельский кадетский корпус, республиканское правительство, управление МВД, Заксобрание Карелии, Госпиталь для ветеранов войн, "Леруа Мерлен", Гипермаркет "Лента" на Комсомольском проспекте, жилые комплексы "Каскад", "Северное сияние", "Радужный", "Свой берег", "Панорама" и другие.

Ассортиментная линейка предприятия обширна и постоянно обновляется: окна, двери, балконные блоки и лоджии, офисные перегородки, фасадное остекление, зимние сады, водоотливы и козырьки, москитные сетки и многое другое.

Каждый заказ индивидуален, клиенты практически не ограничены в выборе формы, цвета, размера изделий для своего заказа.

Собственное производство

На производственной площадке расположены два цеха по изготовлению конструкций из ПВХ и алюминия, склад готовой продукции и комплектующих, имеется специализированный транспорт. Современная автоматизированная линия позволяет исключить производственные дефекты. Вся продукция, производимая заводом соответствует ГОСТам, ее качество подтверждено сертификатом и декларацией о соответствии. Завод расположен в Петрозаводске, поэтому сроки изготовления готовой продукции минимальны.

Правильный монтаж

В компании "Век-Стеклов" к процессу установки окон относятся с особым вниманием. Даже идеально качественное окно, установленное непрофессионально, создаст своему владельцу массу проблем. Компания имеет собственный штат квалифицированных специалистов и не привлекает мастеров со стороны. Монтаж выполняется в полном соответствии с техническими условиями на установку окон.

Внимание к деталям

Клиенты компании очень часто удивляются, зачем менеджер так дотошно расспрашивает их о том, где будет установлено окно, выходит ли оно во двор или на улицу, есть ли в семье дети и домашние животные. Понятия "стандартное окно" не существует, поэтому менеджер "Век-Стеклов" всегда обсуждает с клиентом возможности применения того или иного профиля, фурнитуры и аксессуаров.

Безупречный сервис

Собственный сервисный центр компании осуществляет как гарантийное (регулировка, смазка и т.п.), так и постгарантийное обслуживание. В течение всего гарантийного срока компания будет устранять любые неполадки, а в случае необходимости заменит необходимые детали. Если проблема с изделиями производства "Век-Стеклов" возникла по истечении гарантийного срока, вам всегда готовы предложить платные услуги по сервисному обслуживанию.

Сделано в Карелии

В ноябре компания прошла добровольную сертификацию, которая подтвердила высокое качество пластиковых окон и дверей, выпускаемых ЗССТ "Век-Стеклов". Все изделия завода "Век-Стеклов" теперь выгодно отличаются соответствующим логотипом "Сделано в Карелии".

Офисы продаж:

Пр-кт Первомайский, д. 43, тел. 33-22-22

б-р Интернационалистов 22, тел. 89217260110

Сайт – veksteklov.ru

группа в ВК - vk.com/club95853496

Видео о компании - youtu.be/pAuvJUaVaMI

Компания работает на территории всей республики.

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