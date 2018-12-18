Величина прожиточного минимума выросла для населения Карелии

Правительство Карелии приняло постановление о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения за третий квартал 2018 года.

По сравнению со вторым кварталом эта сумма увеличилась, за исключением размера прожиточного минимума для детей.

Величина прожиточного минимума, в среднем, на душу населения во втором квартале составляла 13030 рублей.

Как выросла величина прожиточного минимума в третьем квартале, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".