890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
В Петрозаводске фирмы готовы отказаться от поставок продуктов в детские сады из-за роста цен
Сегодня 06:40
Житель Карелии разбился на снегоходе в Приладожье
Сегодня 07:00

Великобритания расширила санкции против России

Новости. Общество
20:30, 15 Марта 2022
фото: © Gleb Garanich / REUTERS

Новости партнеров

Под новые ограничения подпали свыше 350 российских физических и юридических лиц.

Великобритания расширила санкции против РФ, введя новые ограничения против более чем 350 российских физических и юридических лиц. Об этом информирует ТАСС.

Под санкции подпали Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Иванов, Мария Захарова, Сергей Соловьев, Ольга Скабеева, Тигран Кеосаян, Роман Бабаян, Захар Прилепин, Антон Красовский, Аркадий Мамонтов.

Кроме того, Лондон замораживает активы бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена, им также запрещен въезд в страну.

Также Великобритания ввела санкции против Мордашова, Пумпянского, Полубояринова, Гурьева, Мазепиных, Золотова, Чайки, Собянина, Эрнста, Евкурова. В списке также оказались Татьяна Навка, Елизавета и Николай Песковы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?

Аналитика

Сегодня 15:18
Ничего лишнего - только деньги
Кредитные каникулы: гладко на бумаге, но попадем в овраги
Условия новых кредитных каникул для граждан оказались такими, что, вероятно, их смогут получить далеко не все, кто в этом нуждаются.
Карельский омбудсмен Лариса Бойченко: «Не осилить всего»
Сегодня 15:01
Новые троллейбусы выйдут на линию в Петрозаводске в апреле
14.03.2022 14:23
«Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска
14.03.2022 13:46
«Пуля оборвала его жизнь»
11.03.2022 18:03
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»