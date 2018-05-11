Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
08:20, 11 Мая 2018

Велосипед украли у беспечной жительницы Карелии

По теме

Мужчина в Карелии порезал сожительнице шею
11.05.18 07:15
Мужчина украл у рыбаков в Карелии бензопилу
10.05.18 18:40
Петрозаводчанин выпил и воткнул нож в живот сожительнице
10.05.18 14:15
Все новости
Загрузка...

В поселке Пряжа полиция раскрыла кражу велосипеда.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в ночь на 27 апреля из подвала одного из домов похитили двухколесный транспорт. Ущерб составил 10 тыс. рублей. Как сообщила потерпевшая, она не использовала никаких приспособлений для сохранности, потому злоумышленнику не составило труда воспользоваться чужим велосипедом.

Полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель. Выяснилось, что похищенное он перепродал случайному прохожему. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Только в Петрозаводске с начала мая в полицию поступило 4 сообщения об исчезновении велосипедов.

К сожалению, далеко не все владельцы заботятся о сохранности транспорта, зачастую небрежно хранят его. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра и не пристегнут замком. Такой небрежностью пользуются злоумышленники. Сотрудники органов внутренних дел рекомендуют всем владельцам велосипедов хранить его паспорт. Это докажет факт покупки, а указанный в документе номер рамы поможет в идентификации и возврате похищенного.

По теме

Мужчина в Карелии порезал сожительнице шею
11.05.18 07:15
Мужчина украл у рыбаков в Карелии бензопилу
10.05.18 18:40
Петрозаводчанин выпил и воткнул нож в живот сожительнице
10.05.18 14:15
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
05.05.2018, 10:58
ФОТО: Сестра скандальной телеведущей поделилась впечатлениями об отдыхе в Карелии
06.05.2018, 22:11
СРОЧНО: В Карелии ребенка насмерть задавило бревнами
07.05.2018, 15:37
В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности страшного ДТП, где пожилой водитель сбил подростков
04.05.2018, 06:40
Следком назвал суммы взяток, которые получили обвиняемые по делу об обслуживании дорог в Карелии
07.05.2018, 12:16
Победа в Европейском суде: что дальше?
06.05.2018, 13:53
ВИДЕО: Юлия Самойлова будет выступать на Евровидении в "платье-гора"

Аналитика

10.05.2018 15:55
Политкухня
"Хочу уйти от партийной зависимости" 3
Андрей Рогалевич собрался в губернаторы.
Что значит для Карелии новый состав правительства?
10.05.2018 12:06
Победа в Европейском суде: что дальше? 13
07.05.2018 12:16
"Любой губернаторский рейтинг – это зеркало" 12
03.05.2018 12:24
"Если улицу забыли, значит так нужно?" 12
03.05.2018 11:22
Вся аналитика

Чтиво

10.05.2018 13:26
Частная жизнь
Один День Победы
Вдали от большого города 9 мая – это совсем другой праздник: без чиновников, пафосных речей и показного безумства.
Современное общение и смешение стилей 5
08.05.2018 12:55
Счастливый машинист из спецслужб
08.05.2018 12:32
Затопление - в подарок 3
04.05.2018 10:09
архив чтиво

Медиа

Почти 20 тыс. человек собрал "Бессмертный полк" в Петрозаводске
10.05.2018 11:08
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»