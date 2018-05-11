Велосипед украли у беспечной жительницы Карелии

В поселке Пряжа полиция раскрыла кражу велосипеда.

По данным пресс-службы МВД Карелии, в ночь на 27 апреля из подвала одного из домов похитили двухколесный транспорт. Ущерб составил 10 тыс. рублей. Как сообщила потерпевшая, она не использовала никаких приспособлений для сохранности, потому злоумышленнику не составило труда воспользоваться чужим велосипедом.

Полицейскими был установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель. Выяснилось, что похищенное он перепродал случайному прохожему. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Только в Петрозаводске с начала мая в полицию поступило 4 сообщения об исчезновении велосипедов.

К сожалению, далеко не все владельцы заботятся о сохранности транспорта, зачастую небрежно хранят его. Нередки случаи, когда велосипед может быть оставлен без присмотра и не пристегнут замком. Такой небрежностью пользуются злоумышленники. Сотрудники органов внутренних дел рекомендуют всем владельцам велосипедов хранить его паспорт. Это докажет факт покупки, а указанный в документе номер рамы поможет в идентификации и возврате похищенного.