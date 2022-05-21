Велосипедист попал под колеса автомобиля на загородной трассе в Карелии

Легковой автомобиль сбил велосипедиста на автодороге в Прионежском районе Карелии.
По сообщению ГИБДД, авария произошла в субботу около девяти часов вечера.
Водитель автомобиля Kia, соверший ДТП, объяснил, что его ослепило солнце, и он не заметил велосипедиста, двигавшегося в попутном направлении.
В результате происшествия 26-летний велосипедист травмирован.
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