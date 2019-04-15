Вера Брежнева готова стать бабушкой

Популярная певица призналась, что не боится рано стать бабушкой.

Вера Брежнева воспитывает 18-летнюю дочь Соню. Девушка живет в США и радует маму своими успехами на кинематографических курсах. Популярная певица призналась, что не боится рано стать бабушкой, пишет Cosmopolitan.

Артистка рассказала, что дает своим детям свободу выбора, чтобы они сами отвечали за свои поступки.

"Я в 18 лет уже сама решала, в какой университет я буду поступать, куда идти и что мне делать. Конечно, я всегда говорю дочери, что она может рассчитывать на мою помощь, поддержку… Совет, если ей понадобится. Но я стараюсь себя ограничивать, не лезть в какие-то личные моменты с подружками", – рассказала звезда.

Вера призналась, что родила дочь в 19 лет. По этой причине она не будет выступать против,если ее дочь тоже захочет стать мамой в юном возрасте.

"Будет странно, если я скажу своей дочке: с внуками потерпи. Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет детей. Мне кажется, она хочет погулять, покайфовать. И правильно!", –резюмировала Брежнева.