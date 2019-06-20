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Новости. Общество
09:00, 20 Июня 2019

Вера Ермакова: "Стела "Город воинской славы" не должна быть памятником раздора"

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Руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Вера Александровна Ермакова просит установить стелу на площади Кирова.

"Я родилась, когда в детское отделение Ленинградского роддома попала бомба. Мой папа погиб в первый день войны. И я хочу в год 75-летия Великой Победы прийти к стеле "Город воинской славы" и почтить память всех тех, кто защищал нас до последней капли крови. Прошу, дайте нам, старикам, пока мы еще живы, пока ходим своими ногами, такую возможность. Ведь многие ветераны ушли, не дождавшись установки памятника. И это страшно. Стела "Город воинской славы" не должна быть памятником раздора. Наоборот, этот монумент должен объединять нас, постоянно напоминать нам о том, какой ценой далась городу, республике, стране победа в Великой Отечественной войне.

Прошу за всех своих блокадников и ветеранов установите стелу на площади Кирова. И в следующем году мы все вместе пройдем в колонне "Бессмертного полка" от Вечного огня до стелы "Город воинской славы". Военнослужащие, кадеты, юнармия при команде "направо" отдадут честь павшим за нашу Родину, а мы возложим цветы в память о героях".

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Комментарии

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тихоня
2019-06-20 09:28:53
Вот зачем мэрии , делать это , использовать старых пожилых людей , чтобы протолкнуть свою бредовую идею по установке стелы на пл. Кирова . Это же безнравственно и цинично . У меня самого , отец был блокадником , в более сознательном возрасте( чем Ермакова ), пережил все беды и страдания блокады , и его вывезли по дороге жизни . А дед погиб в первые дни войны на Пулковских высотах . Лучше бы не надо было бы Ермаковой поднимать эту болезненную тему , тем более от имени блокадников . Я как сын блокадника и внук фронтовика такого права ей не давал , тем более , что по своему возрасту она блокады не видела ( только родилась ) . Хватит уже своими грязными руками через пенсионеров манипулировать мнением горожан . Истинным героям ВОВ и блокадниках это не надо , не делегируйте себя права на истину , тем более когда у вас имеется корыстный интерес . И слова то всех сторонников-пенсионеров-ветеранов -общественников написаны одной рукой и одинаковыми фразами . Сравните тексты , там один и тот же бред .
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