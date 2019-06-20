Вера Ермакова: "Стела "Город воинской славы" не должна быть памятником раздора"

Руководитель общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Вера Александровна Ермакова просит установить стелу на площади Кирова.

"Я родилась, когда в детское отделение Ленинградского роддома попала бомба. Мой папа погиб в первый день войны. И я хочу в год 75-летия Великой Победы прийти к стеле "Город воинской славы" и почтить память всех тех, кто защищал нас до последней капли крови. Прошу, дайте нам, старикам, пока мы еще живы, пока ходим своими ногами, такую возможность. Ведь многие ветераны ушли, не дождавшись установки памятника. И это страшно. Стела "Город воинской славы" не должна быть памятником раздора. Наоборот, этот монумент должен объединять нас, постоянно напоминать нам о том, какой ценой далась городу, республике, стране победа в Великой Отечественной войне.

Прошу за всех своих блокадников и ветеранов установите стелу на площади Кирова. И в следующем году мы все вместе пройдем в колонне "Бессмертного полка" от Вечного огня до стелы "Город воинской славы". Военнослужащие, кадеты, юнармия при команде "направо" отдадут честь павшим за нашу Родину, а мы возложим цветы в память о героях".