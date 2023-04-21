Верховный суд Карелии начал рассмотрение апелляций адвокатов экс-начальников ИК-9 Савельева и Ковалева

Верховный суд Карелии 25 мая начал рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов бывших руководителей колонии №9 Ивана Савельева и Ивана Ковалева, приговоренных за превышение должностных полномочий с применением насилия петрозаводским судом к 7 годам колонии общего режима.

Сегодня, 25 мая, апелляционная инстанция Верховного суда Карелии из трех судей, включая докладчика Сергея Кутузова, приступила к рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов экс-начальников колонии № 9 Ивана Савельева и Ивана Ковалева.

В заседании приняли участие прокурор Ирина Елисеева, представитель потерпевшего Роман Масалев, адвокаты Михаил Шогин, Артур Климук и Михаил Ямчитский, а также осужденные — Иван Савельев и Иван Ковалев, присутствующие по видеосвязи.

Защитники и осужденные не согласны с решением суда первой инстанции и просят отправить дело на новое рассмотрение.

Кроме апелляционных жалоб адвокатов в Верховный суд было подано и апелляционное представление прокурора Натальи Силкиной, которая попросила уточнить в мотивационной части приговора время, когда было совершено преступление. В приговоре написано, что Ковалев и Савельев избили осужденного в период времени — с 17.00 до 18.30, а обвинитель, ссылаясь на документы, просит внести уточнение и исправить время с 17.00 до 18.00.

По словам адвоката Романа Масалева, представляющего интересы потерпевшего Насруллоева, данное изменение времени на ранее вынесенный приговор никак не повлияет, так как преступление было совершено в период с 17.46 до 17.52.

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