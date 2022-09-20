Верховный суд Карелии обязал проповедника-экстремиста выплатить 400 тысяч рублей

В силе оставлен приговор в отношении жителя Кондопоги, признанного виновным в организации экстремистской ячейки, сообщили в УФСБ Карелии.

Верховный суд Карелии оставил в силе приговор Кондопожского городского суда в отношении местного жителя, осужденного за организацию работы экстремистской ячейки «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (признана экстремистской и подлежащей ликвидации в РФ 17 июля 2017 года).



Деятельность кондопожанина сотрудники УФСБ Карелии прикрыли в июле 2019 года. Он организовал в Кондопоге ячейки запрещенной религиозной организации Свидетелей Иеговы.



Под его руководством члены ячейки тайно собирались на инструктажи, проповедовали среди кондопожан, в том числе, чтобы собрать пожертвования на нужды организации.



Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тысяч рублей.