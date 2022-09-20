Верховный суд Карелии обязал проповедника-экстремиста выплатить 400 тысяч рублей

В силе оставлен приговор в отношении жителя Кондопоги, признанного виновным в организации экстремистской ячейки, сообщили в УФСБ Карелии.
Верховный суд Карелии оставил в силе приговор Кондопожского городского суда в отношении местного жителя, осужденного за организацию работы экстремистской ячейки «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» (признана экстремистской и подлежащей ликвидации в РФ 17 июля 2017 года).
Деятельность кондопожанина сотрудники УФСБ Карелии прикрыли в июле 2019 года. Он организовал в Кондопоге ячейки запрещенной религиозной организации Свидетелей Иеговы.
Под его руководством члены ячейки тайно собирались на инструктажи, проповедовали среди кондопожан, в том числе, чтобы собрать пожертвования на нужды организации.
Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 400 тысяч рублей.
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