Верховный суд Карелии оставил Боднарчука под стражей до середины ноября

Верховный суд Карелии оставил в силе решение первой инстанции о продлении ареста председателя Петросовета Геннадия Боднарчука до середины ноября.

В Верховном суде Карелии сегодня рассматривалась жалоба стороны защиты спикера Петросовета Геннадия Боднарчука на решение Петрозаводского городского суда, согласно которому ему на два месяца продлили срок содержания под стражей.

Напомним, 14 сентября Петрозаводский суд удовлетворил ходатайство Следкома Карелии и продлил Боднарчуку арест до 17 ноября.

Верховный суд Карелии, рассмотрев жалобу адвокатов, оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Об этом "Столице на Онего" сообщил защитник Боднарчука Михаил Ямчитский.

Это значит, что Геннадий Боднарчук останется в следственном изоляторе до указанного срока.

Напомним, Геннадий Боднарчук был задержан 17 июля и на следующий день помещен под арест. Боднарчука обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Деньги в сумме 1,5 миллиона рублей спикеру якобы передал его заместитель в Петросовете и близкий друг Валерий Матвеев, который обвиняется в получении взятки в 2 миллиона рублей. Поскольку Валерий Матвеев признал свою вину в получении взятки и заключил досудебное соглашение со следствием, суд изменил ему содержание под стражей на более мягкую меру пресечения – запрет определенных действий.

Геннадий Боднарчук вину не признает.