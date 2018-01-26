Верховный суд Карелии отказался допрашивать Катанандова и Маслякова по делу Алиханова

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный горсудом.

В пятницу ходе заседания защитники попросили Коллегию по уголовным делам исследовать материалы уголовного дела, в которых содержатся важные доказательства, но которые Петрозаводский городской суд в итоге не учел. К примеру, сведения о том, что приватизация проводилась законно, по тем же правилам, что и в других регионах Северо-Запада.

Кроме этого, Верховный суд Карелии отказался вызывать в суд и дать возможность допросить важных свидетелей по делу, не явившихся в горсуд Петрозаводска. Среди них – экс-глава Карелии Сергей Катанандов, эксперт Краснощеков, который вынес вердикт о законности сделки.

Также судебная коллегия отказала в повторном допросе свидетелей – экс-мэра карельской столицы Виктора Маслякова, бывшего спикера Петросовета Олега Фокина и др., - чьи показания городской суд трактовал с искажениями.

Судебное разбирательство в Верховном суде Карелии идет второй день и все ходатайства адвокатов политика, а также самого Девлета Алиханова суд не стал удовлетворять. В настоящее время в зале заседаний проходят прения сторон.