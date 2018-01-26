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Новости. Политика
13:45, 26 Января 2018

Верховный суд Карелии отказался допрашивать Катанандова и Маслякова по делу Алиханова

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В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Девлета Алиханова, которые потребовали признать незаконным и необоснованным приговор, вынесенный горсудом.

В пятницу ходе заседания защитники попросили Коллегию по уголовным делам исследовать материалы уголовного дела, в которых содержатся важные доказательства, но которые Петрозаводский городской суд в итоге не учел. К примеру, сведения о том, что приватизация проводилась законно, по тем же правилам, что и в других регионах Северо-Запада.

Кроме этого, Верховный суд Карелии отказался вызывать в суд и дать возможность допросить важных свидетелей по делу, не явившихся в горсуд Петрозаводска. Среди них – экс-глава Карелии Сергей Катанандов, эксперт Краснощеков, который вынес вердикт о законности сделки.

Также судебная коллегия отказала в повторном допросе свидетелей – экс-мэра карельской столицы Виктора Маслякова, бывшего спикера Петросовета Олега Фокина и др., - чьи показания городской суд трактовал с искажениями.

Судебное разбирательство в Верховном суде Карелии идет второй день и все ходатайства адвокатов политика, а также самого Девлета Алиханова суд не стал удовлетворять. В настоящее время в зале заседаний проходят прения сторон.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жуков
2018-01-26 16:04:39
не суд а решалово
stranger
2018-01-26 16:03:14
Вопросы есть. Ответы на них прозвучать видимо в Гааге.
dgin
2018-01-26 14:36:49
А , что же это как Сечин в суд не являлся , таки и эти двое плевали на суд. Или суд наплевал на допрос свидетелей по делу ???
Zim
2018-01-26 14:22:01
В Архангельске суд признал 59-летнего Михаила Листова виновным в публичной демонстрации нацисткой символики. Мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» хрестоматийное фото Парада Победы 1945 года, на котором советские солдаты держат опущенные немецкие знамена. Этот снимок публиковался в учебниках истории.
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