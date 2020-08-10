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Верховный суд Карелии признал незаконным "удаление в отставку" главы Сортавалы

Новости. Политика
11:52, 11 Августа 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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В ближайшее время в городском суде Сортавалы будет рассмотрен вопрос о восстановлении избранного руководителя муниципалитета в должности.

Верховный суд Карелии признал незаконным решение городского совета Сортавалы об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Об этом "Столице на Онего" только что сообщил сам Крупин, который оспорил свою отставку в суде.

По его словам, решение горсовета было рассмотрено Верховным судом Карелии повторно. 16 июля городской суд Сортавалы уже отменил это решение, но Верховный суд республики, в свою очередь, отменил вердикт городского суда и, заново изучив обстоятельства дела, признал "удаление в отставку" Сергея Крупина незаконным.

"В ближайшее время в городском суде будет рассмотрен вопрос о восстановлении меня в должности главы Сортавальского поселения", - добавил Крупин.   

Напомним, городской совет Сортавалы принял решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.

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Комментарии

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Люк
2020-08-11 14:20:14
Хабаровск повлиял, как пить дать....побоялись незаконное решение протащить...
кир
2020-08-11 14:35:37
Люк, ну, да. Хабаровск совсем не при делах. Эта вам с рюкзаками хочется по улицам бегать и не работать.
Жуков
2020-08-11 13:50:23
Удивительно, но закон оказался выше, это радует.
zanoza
2020-08-11 13:22:54
Другого и не могло быть! Ручёнки коротки у некоторых оказались.
Сеня
2020-08-11 13:15:56
Ха Ха Крупин и Верх.Суд на высоте оказались , с законом дружат , в отличии от другой стороны , которую привлекать надо к ответу , за совершение антиконституционных действий .
Off
2020-08-11 12:41:34
Щелкнули по носу новокиров...Кто здесь власть ?
кир
2020-08-11 13:02:53
Off, опять вылез, провокатор, который тешит своё самолюбие. Когда работать будешь? Только осенью? Жаль. Уже сейчас надоел. :)
Off
2020-08-11 13:10:56
кир, опять ты вылез ,провокатор . Когда уже работать будешь ? Постоянно здесь ..воздух портишь . И вообще .. Ты должен защищать губера ..не отлынивай . )
Off
2020-08-11 13:27:46
zanoza, +++
zanoza
2020-08-11 13:21:30
Off, такая у него работа -воздух портить :)
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