Верховный суд Карелии признал незаконным "удаление в отставку" главы Сортавалы

В ближайшее время в городском суде Сортавалы будет рассмотрен вопрос о восстановлении избранного руководителя муниципалитета в должности.

Верховный суд Карелии признал незаконным решение городского совета Сортавалы об "удалении в отставку" главы муниципального образования Сергея Крупина. Об этом "Столице на Онего" только что сообщил сам Крупин, который оспорил свою отставку в суде.

По его словам, решение горсовета было рассмотрено Верховным судом Карелии повторно. 16 июля городской суд Сортавалы уже отменил это решение, но Верховный суд республики, в свою очередь, отменил вердикт городского суда и, заново изучив обстоятельства дела, признал "удаление в отставку" Сергея Крупина незаконным.

"В ближайшее время в городском суде будет рассмотрен вопрос о восстановлении меня в должности главы Сортавальского поселения", - добавил Крупин.

Напомним, городской совет Сортавалы принял решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина 2 июля. Временно исполняющим обязанности главы муниципалитета внеочередная сессия горсовета назначила депутата Олега Белова.

С инициативой "удаления в отставку" главы Сортавалы выступила группа депутатов городского совета, которые считают, что Сергей Крупин не исполнял свои обязанности по решению вопросов местного значения в течение более чем трех месяцев. Однако глава Сортавалы Сергей Крупин с этими претензиями депутатов не согласен. По его мнению, инициатива об "удалении" избранного главы муниципального образования в отставку связана с неподписанием им решения сессии горсовета от 17 марта об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений.