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Верховный суд ужесточил наказание водителю, насмерть сбившему двух женщин в Петрозаводске

Новости. Общество
13:50, 10 Августа 2022
фото: коллаж © «Столица на Онего»

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В результате получивший 9 с половиной лет колонии общего режима Артем Гашков и его адвокат Константин Кощеев намерены обжаловать приговор в Третьем кассационном суде общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Апелляционная инстанция Верховного суда Карелии оставила в силе обвинительный приговор петрозаводского городского суда водителю Артему Гашкову, вначале получившему 9 лет колонии за ДТП, в котором погибли две женщины-пешехода. При этом Верховный суд не принял как смягчающее обстоятельство сделанную Гашковым явку с повинной и в результате ужесточил ему наказание еще на полгода. В итоге, окончательное наказание Гашкова составило 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Однако сам осужденный и его адвокат Константин Кощеев, по информации защитника, считают приговор «необоснованным и несправедливым».

"Во время следствия Гашков, в сделанной им явке с повинной, подтвердил, что в момент ДТП за рулем был он, - сообщил «Столице на Онего» Константин Кощеев. – Но, к сожалению, ни следствие, ни суд, как ранее я уже говорил, почему-то не пожелали установить причинно-следственную связь между действиями моего подзащитного и произошедшим несчастьем. Поэтому мы просили у суда не оправдательный приговор, а направить дело на новое, более тщательное расследование, но нам отказали".

С учетом этого, отметил адвокат, они намерены подать кассационную жалобу в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Напомним, что 9 сентября 2020 года в 00.41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой совершил наезд на двух женщин-пешеходов, переходивших дорогу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 г.р. скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Суд 18 апреля признал Артема Гашкова виновным и приговорил его к 9 годам колонии общего режима. При этом судья Степан Сергеев отметил, что суд посчитал реальный срок «единственно возможным наказанием». Кроме того, Гашкову два года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. Суд также постановил взыскать с виновника ДТП в пользу близких погибших женщин 850 тысяч рублей вместо запрошенных ими по миллиону. Сразу после оглашения приговора Гашкова заключили под стражу в зале суда.

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