Адвокат водителя, насмерть сбившего двух женщин в Петрозаводске, назвал экспертизу ошибочной

Адвокат водителя, приговоренного к 9 годам колонии за ДТП, в котором погибли две женщины-пешехода, обжаловал вердикт в Верховном суде Карелии.

Об этом сообщил «Столице на Онего» сам защитник Константин Кощеев.

По его словам, он не согласен с приговором, который был вынесен его подзащитному Артему Гашкову.

«Считаю, что эксперт МВД по причине предоставленных ему следствием неверных данных о ДТП, сделал ошибочный вывод, что причиной смертельного происшествия послужило превышение Гашковым скорости движения. При этом привлеченные защитой специалисты пришли к выводу, что даже при разрешенной в городе скорости 60 км/час, предотвратить наезд на переходивших дорогу на красный свет женщин было невозможно», - пояснил адвокат.

Он также отметил, что на перекрестке, где произошло ДТП, отсутствовало освещение, и Гашков не видел переходивших дорогу женщин, а обзору препятствовал двигавшийся впереди по правой полосе другой автомобиль.

Напомним, 19 сентября 2020 года в 00.41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой совершил наезд на двух женщин-пешеходов. Они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Суд 18 апреля признал Артема Гашкова виновным и приговорил его к 9 годам колонии общего режима. При этом судья Сергеев отметил, что суд посчитал реальный срок «единственно возможным наказанием». Кроме того, Гашкову два года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. Суд также постановил взыскать с виновника ДТП в пользу близких погибших женщин по 750 тысяч рублей вместо запрошенных ими по миллиону. Сразу после оглашения приговора Гашкова взяли под стражу в зале суда.