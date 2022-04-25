890x80
Реклама
Объявлены победители конкурса «Экспортёр года» Карелии по итогам 2021 года
25.04.2022 15:19
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Экс-депутат Заксобрания Карелии поймал на Мальдивах стокилограммового черного марлина
28.04.2022 11:04
Водитель, сбивший ребенка и скрывшийся с места ДТП в Петрозаводске, явился с повинной
28.04.2022 19:09

Адвокат водителя, насмерть сбившего двух женщин в Петрозаводске, назвал экспертизу ошибочной

Новости. Криминал
06:40, 29 Апреля 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии / ВК

Новости партнеров

Адвокат водителя, приговоренного к 9 годам колонии за ДТП, в котором погибли две женщины-пешехода, обжаловал вердикт в Верховном суде Карелии.

Об этом сообщил «Столице на Онего» сам защитник Константин Кощеев.

По его словам, он не согласен с приговором, который был вынесен его подзащитному Артему Гашкову.

«Считаю, что эксперт МВД по причине предоставленных ему следствием неверных данных о ДТП, сделал ошибочный вывод, что причиной смертельного происшествия послужило превышение Гашковым скорости движения. При этом привлеченные защитой специалисты пришли к выводу, что даже при разрешенной в городе скорости 60 км/час, предотвратить наезд на переходивших дорогу на красный свет женщин было невозможно», - пояснил адвокат.

Он также отметил, что на перекрестке, где произошло ДТП, отсутствовало освещение, и Гашков не видел переходивших дорогу женщин, а обзору препятствовал двигавшийся впереди по правой полосе другой автомобиль.

Напомним, 19 сентября 2020 года в 00.41 водитель автомобиля Volkswagen Touareg, двигаясь по улице Шотмана от улицы Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта, при пересечении перекрестка с улицей Мелентьевой совершил наезд на двух женщин-пешеходов. Они переходили улицу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП петрозаводчанки 1977 и 1979 годов рождения скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Суд 18 апреля признал Артема Гашкова виновным и приговорил его к 9 годам колонии общего режима. При этом судья Сергеев отметил, что суд посчитал реальный срок «единственно возможным наказанием». Кроме того, Гашкову два года запрещено занимать должности, связанные с управлением транспортными средствами. Суд также постановил взыскать с виновника ДТП в пользу близких погибших женщин по 750 тысяч рублей вместо запрошенных ими по миллиону. Сразу после оглашения приговора Гашкова взяли под стражу в зале суда.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
23.04.2022, 22:00
Стоимость жилищно-коммунальных услуг для некоторых собственников может увеличиться вдвое
25.04.2022, 13:59
Зима вернется в Карелию к 1 мая
22.04.2022, 11:43
Уволенный из-за санкций главный дирижер Мюнхенского филармонического оркестра Валерий Гергиев даст концерт на севере Карелии (ФОТО И ВИДЕО)
25.04.2022, 17:02
Девушка в Карелии напрасно пригласила незнакомца в гости послушать музыку и выпить
24.04.2022, 13:57
«Если раньше за качественными продуктами и одеждой жители Карелии ездили в Финляндию, то теперь могут смело ездить в Беларусь»
22.04.2022, 09:11
«Только бы хуже не было»

Аналитика

28.04.2022 17:09
Обществоведение
Национальная библиотека Карелии «протекла» и требует очередных миллионов
Капитальный ремонт в Национальной библиотеке Карелии никак не может закончиться из-за некачественно выполненных работ подрядчика, который решил «самоликвидироваться».
Карелфорум 2022 — такого в Петрозаводске ещё не было!
28.04.2022 11:23
«Это наш шанс»
27.04.2022 14:28
«Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы»
25.04.2022 11:54
«Забастовщики» сдались: поставлена точка в конфликте Минсельхоза с частными совхозами
22.04.2022 16:39
Вся аналитика

Чтиво

21.04.2022 15:47
Без политики
«Мои работы тонированы в кофе и отбелены в соде»
Фотохудожник из Петрозаводска Юлия Утышева рассказала «Столице на Онего», как создавала «сакральную геометрику».
На шоппинг в Беларусь
20.04.2022 15:22
«Из гречи я делал муку и пёк панкейки»
14.04.2022 14:49
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске почтили память погибших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
26.04.2022 13:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.